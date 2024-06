"I'm looking for a man in finance. Trust fund. 6Ft 5. Blue eyes," jeb "Meklēju vīrieti finanšu jomā. Ar trasta fondu. 196 centimetrus garu. Zilām acīm." Dziesmu vārdi, kas nedēļām ilgi no soctīkliem "TikTok" un "Instagram" ir iespiedušies festivālos un dīdžeju setos. Protams, arī mūsu galvās. Ironisks joks, kas atspoguļo sieviešu augstās prasības.

Pēdējās nedēļās ir kļuvis teju neiespējami skrollēt "TikTok" lentu, lai nedzirdētu dziedam sievieti pārspīlētā britu akcentā par garu un zilacainu vīrieti. 19 sekunžu videoklips, kas pēcāk kļuva virāls, tika publicēts 30. aprīlī un bija kā lietotājas Meganas Broni lūgums (kādam no saviem 159 000 sekotājiem) to pārveidot par īstu dziesmu. Nieka sešās dienās, aicinājums noskatīts 10,6 miljonus reižu un ticis pie vairāk nekā 20 dīdžeju remiksiem. "Loud Luxury" dīdžeji savu versiju ir atskaņojuši klubā, tā bijusi mūziķa Elderbrook setos, ieinteresējusi podkāsta "Call Her Daddy" autori Aleksu Kūperi un dziedātāju Finneas.

Izdevumā "The Daily Beast" influencere stāsta, ka, lai gan pati no sajūsmas nelauž krēslus par to, ka ir kļuvusi par vasaras hita autori, viņa drīzāk esot apjukusi. Videoklips bijis paredzēts kā joks, tikai neviens to neesot sapratis. "Tā ir parodija, viss, ko daru "TikTok", ir satīra. Visi, kas mani pazīst, zina, ka neesmu ballīšu karaliene. Es nīkstu dīvānā," viņa paskaidro, ka lai gan sapņo kļūt par komiķi, viņas soctīkla lietotājvārds ir meitene dīvānā jeb @girl_on_couch.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!