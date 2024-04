Katrs pavasaris dārzā iesākas ar cerībām par labu ražu. Tā atkarīga no daudziem faktoriem, un daļa no tiem ir ārpus mūsu kontroles. Taču viens no darbiem, ko lietas labā varam darīt pavasarī – sagatavot labus augšanas apstākļus siltumnīcā. Ar padomiem dalās Dārzkopības institūta Dārza daļas vadītāja Baiba Skrebele.