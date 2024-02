Šādi notika, piemēram, "Emirates" reisā no Seišelu salām uz Šveici pagājušajos Ziemassvētkos, kad māte un viņas meita, Kimija Čedela un Zoja Doila, bija vienīgās pasažieres ekonomiskās klases salonā. Līdzīgi gadījumi pērn tika reģistrēti lidojumos no Faro uz Belfāstu (ar "Jet2"), no Ibicas uz Džersiju (ar "Blue Islands"), no Oklahomasitijas uz Šarlotu (ar "American Airlines") un no Fidži uz Sidneju (ar "Virgin Australia").