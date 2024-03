Ragakāpas dabas parkā Buļļuciemā ir divas takas. Viena no tām 2 kilometrus gara, pārsvarā veidota no koka laipām, tajā izveidoti arī informācijas stendi un soliņi, bet stāvākajās vietās – kāpnes. Savukārt Brīvdabas muzeja tuvumā no šīs takas pa kāpnēm var nokļūt arī uz otru dabas taku, ko apsaimnieko AS "Latvijas valsts meži" (LVM). Kā norādīts Jūrmalas tūrisma mājaslapām, pašlaik LVM apsaimniekotā 800 metru garā taka uz laiku apmeklētājiem ir slēgta, jo notiek koka konstrukciju atjaunošana.