Kuras sveces pievaktēt īpaši? Lai mierpilns svētku laiks, atceries par ugunsdrošību

Tuvojoties Ziemassvētkiem, mājokļi sāk rotāties lampiņu virtenēs, istabā tiek ienesta svētku eglīte un logos bērni ielīmē pa kādai rūpīgi izgrieztai papīra sniegpārsliņai. Protams, neaizmirsīsim arī par adventes vainagu, kad katru nedēļu vainagā iededzam par vienu svecīti vairāk. Taču, kur svecīte, tur arī uguns, tādēļ jāatceras par ugunsdrošības noteikumiem, lai svētki nepārvērstos nelaimē. Ieteikumus sagatavojis apdrošināšanas uzņēmums "Gjensidige Latvija" un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Adventes vainagi un svecīšu gaisma mājoklī ir lielisks veids, kā aukstajos gada mēnešos radīt svētku sajūtu. Taču vainagos ievītās sveces ir arī liels uguns drauds, kam nepieciešams pievērst īpašu uzmanību. Tā kā sveces ātri kļūst karstas un vasks var viegli izplatīties uz blakus esošajiem priekšmetiem, uguns, kas izcēlusies no sveces, var izraisīt nopietnus īpašuma bojājumus. Tāpēc būtiski, ka mājoklī ir ierīkots dūmu detektors, kas laicīgi signalizēs par izcēlušos ugunsgrēku.

"Varētu šķist, ka sveces izraisītās liesmas viegli varēs nodzēst ar ūdeni, taču nereti šāds risinājums var izraisīt vēl lielākus bojājumus. Ūdens var likt karstajam vaskam izšļakstīties, kā arī, ja svece atrodas stikla traukā, karstā vaska ietekmē tas varētu saplīst. Turklāt, karstajam vaskam izšļakstoties, riskējam, ka uguns izplatīsies uz apkārt esošajām mēbelēm.

Visveiksmīgāk liesmu apslāpēsi ar ugunsdzēšamo aparātu, taču, ja tāds nav pieejams, tad uguni var apturēt ar kādu biezu drēbi, atņemot tai skābekli. Svarīgi atcerēties, ka nekādā gadījumā nevajadzētu izmantot sintētiska materiāla audumu, jo tas nenodzēsīs uguni, bet gan aizdegsies pats. Ja pie rokas nav nekā, kas palīdzēs nodzēst uguni, un tā strauji izplatās, nekavējoities sazinies ar glābējiem un pamet telpas," iesaka "Gjensidige Latvija" Īpašuma un personu apdrošināšanas produktu vadītāja Kitija Lase.

Droša distance

Nereti sveces izraisīts ugunsgrēks izceļas pēc liesmas saskares ar kādu no blakus esošajiem priekšmetiem. Šī iemesla dēļ pirms sveces izmantošanas pārliecinies, ka viegli uzliesmojoši priekšmeti, piemēram, aizkari, mēbeles un pats adventes vainags ir drošā attālumā no sveces liesmas. Tāpat būtiski adventes vainagu novietot prom no citiem siltuma avotiem, piemēram, televizora vai iekurta kamīna.

PTAC uzsver, ka jāievēro, lai telpā, kur deg sveces, nerastos caurvējš. Sargā degošas sveces no caurvēja avotiem, piemēram, griestu ventilatoriem un gaisa straumēm. Tas palīdzēs novērst strauju, nevienmērīgu degšanu un izvairīties no liesmas uzliesmojuma. Caurvējš var uzpūst vieglus aizkarus vai papīrus uz liesmas, kur tie varētu uzliesmot.

Īpaši piesardzīgam jābūt ar tādiem adventes vainagiem, kas veidoti no skujkoku zariem. Jo ilgāk adventes vainags stāv mājoklī, jo sausāki paliek tajā ievītie zari, kas tos padara viegli uzliesmojošus. Tāpat īpaši uzmanīgiem jābūt, ja vainags veidots no sausiem zieidiem, augļiem un čiekuriem, piebilst PTAC.

No adventes vainaga pamatnes aizdegšanās pasargās stabils un nedegošs sveces turētājs. Taču būtiski pārliecināties, ka izvēlētais sveces turētājs ir pietiekami liels, lai tajā ietilptu svece un pietiktu vieta arī visam notecējušam vaskam, lai tas nenonāktu uz paša vainaga.

Neatstāj degošas sveces bez uzraudzības

Lai gan varētu šķist, ka uz īsu brīdi atstājot sveces bez uzraudzības nekas ļauns nenotiks, nekad nav iespējams paredzēt, cik ilgi patiesībā būsi prom. Tāpēc, ikreiz pametot istabu, nodzēs sveces un pārliecinies, ka tās tiešām ir izdegušas un deglis vairs nespīd. Kā arī, ja iespējams, izvairies no sveču nopūšanas, jo tas var izplatīt dzirksteles. Labākais rīks liesmas nodzēšanai būs tam speciāli paredzēts sveču slāpētājs, kas neļaus skābeklim piekļūt liesmai un droši to nodzēsīs.

Tāpat iedegtas sveces nekādā gadījumā nevajadzētu atstāt viegli pieejamā vietā bērniem vai mājdzīvniekiem. Mazākie mājokļa iemītnieki var tās apgāzt vai pat apdedzināties, tāpēc Ziemassvētku gaidīšanas laikā noteikti atgādini par ugunsdrošību arī bērniem.

Lai sveces neapgāztos, svarīgi pārliecināties, ka pamats zem adventes vainaga ir stabils. Vainagus un sveču kompozīcijas ieteicams novietot uz stikla, metāla vai keramikas šķīvja, kas aizsargās mēbeles un pasargās tās no potenciāliem uguns draudiem. Tāpat adventes vainagu nevajadzētu novietot uz virsmām, kas pārklātas ar galdautu vai kādu citu viegli uzliesmojošu materiālu, tā būtiski samazinot ugunsnelaimes risku.

Īpaši uzmanīgs esi ar lielajām dekoratīvajām svecēm, no kurām var stipri sakarst galda virsma, kā arī telpās nededzini brīvdabas sveces. Esi īpaši uzmanīgs ar dekoratīvajām svecēm, kuras rotā dažādi dekoratīvie elementi. Tās varētu būt paredzētas tikai kā dekoratīvs priekšmets, nevis dedzināšanai. To iekšpusē esošās dekoratīvās lapu, ziedu u.c. elementu kompozīcijas sveces degšanas laikā var uzliesmot un degt pat ar vairākkārt augstāku liesmu.

Ievēro ražotāja norādījumus

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka obligāti ir jāievēro uz iegādāto sveču iepakojuma ir atrodama pamācībā, kā tās pareizi dedzināt un kādiem gadījumiem tās ir paredzētas. Katras sveces dedzināšanas ilgums, kā arī pareiza iedegšana un nodzēšana atšķiras, tāpēc pirms tās izmantošanas rūpīgi izlasi un ievēro ražotāja norādījumus.

Savukārt, dedzināšanas laikā jāpievērš uzmanība sveces liesmai un tās deglim. Lai liesma nebūtu pārāk liela un nemirgotu, viegls un efektīvs veids, kā to kontrolēt, ir pirms katras sveces dedzināšanas reizes nedaudz nogriezt tās degli. Vienlaikus pielūko, lai svešķermeņi, piemēram, dakts atgriezumi, sērkociņi neiekļūtu izkusušajā parafīnā.

Tāpat vērts atcerēties, ka sveci nevajadzētu pilnībā izdedzināt. Ja svece tiek dedzināta pārāk ilgi, uz tās degļa var uzkrāties ogleklis un padarīt to nestabilu, kas izraisīs bīstami lielu liesmu, dūmus un kvēpus. Nekavējoties nodzēs sveci, ja tā kūp, vairākkārt uzplaiksnī vai liesma kļūst pārāk augsta. Tas nozīmē, ka svece nedeg pareizi un liesma netiek kontrolēta. Ļauj svecei atdzist, apstrādā dakti, tad atkārtoti aizdedzini.