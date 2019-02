No svaigāko ziedu izvēles līdz pareizai uzglabāšanai. Valentīndienas simbols – rozes.

Valentīndiena nav iedomājama ne tikai bez slavenās filmas "Titāniks" un sirsniņu dekoriem, bet arī bez rozēm. "Tavs Dārzs" mīlētāju dienas noskaņās no savas padomu vācelītes ir apkopojis informāciju par skaistulēm rozēm – no svaigāko griezto ziedu izvēles līdz pat rozēm podiņos.

Ierasts, ka Valentīndienā tiek dāvātas rozes – ne tikai pa vienai, bet arī iespaidīgos puķu pušķos. Puķu iegāde nav tik vienkārša, jo no visām skaistulēm jāizvēlas pati skaistākā, kā arī tāda, kura pēc stundas nebūs jau "noliekusi galviņu". Lai atvieglotu ziedu iegādes procesu, talkā var nākt šie zelta vērtie ieteikumi, kā izraudzīties svaigākos ziedus sveikšanai. Savukārt šajā rakstā varēsi uzzināt, kā tieši no plašā veikalu soortimenta izvēlēties un noprikt svaigākās rozes.

Ja esi strupceļā nonācis tieši rožu krāšas dēļ, tad talkā var nākt šis rožu ceļvedis, kurā izskaidrota katras rozes krāsas simboliskā nozīme. Vai zināji, ka sarkanās krāsas rozes simbolizē mīlestību, bet persiku – pieticību un godīgumu?

Tāpat "Tavs Dārzs" padomu vācelītē varēsi smelties informāciju par miniatūrām rozēm podiņos, to kopšanu un pareizu pārziemināšanu. Ja esi saņēmis dāvanā griezto rozi, tad vari arī ļauties visai neparastam eksperimentam, proti, no grieztā zieda izaudzēt rožu stādu. Kā to izdarīt, lūko šajā rakstā.

Lai skaisti svētki!

