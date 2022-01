Ornitologa ieteikumi: vai un kā pareizi barot putnus pilsētvidē?

Arvien biežāka bieza sniega kārta mudina cilvēkus uzņemties rūpes par putniem ziemā un uzsākt to barošanu, bet, lai iecerētais labais darbs izdotos, jāievēro pāris priekšnosacījumi. Ornitologs Edgars Dzenis iesaka, kā pareizi uzsākt putnu barošanu pilsētvidē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Putni ir nozīmīga vides ekosistēmas daļa un tie pilda svarīgas funkcijas dabā, piemēram, kontrolē insektu apjomu, apputeksnē ziedus un iznēsā augu sēklas. Dažas putnu sugas pat novērš infekciju slimību izplatīšanos ar to vien, ka pārtiek no maitas gaļas. Cilvēka dabiskā vēlme parūpēties par mazāk aizsargātajiem un rūpes par putniem pilsētvidē motivē uzsākt putnu barošanu, tomēr pirms labā darba veikšanas jāizvērtē, vai būs iespējams to paveikt pareizi.

"Putnu barošana nav sarežģīta, un kritiski svarīgi ir tikai daži nosacījumi, piemēram, neizmantot putnu barībā neko sālītu. Ar visu pārējo putni paši tiks galā. Ja kaut kas būs par daudz, par maz, vai nepareizi, putni vai nu nenāks uz barotavu, vai ātri kļūs skaidrs, kas jāmaina," stāsta ornitologs, piebilstot, ka "barojot putnus pilsētvidē, cilvēki palīdz tiem sagādāt pārtiku, bet tas nenozīmē, ka bez cilvēka iejaukšanās putni ies bojā. Putni pulcējas vietās, kur ir labi apstākļi, un izvairās no vietām, kur ir slikti apstākļi. Ja cilvēki vēlas savā tuvumā redzēt putnus, tad var tos barot, darot to korekti un pirms tam iegūstot informāciju no kompetentiem avotiem, piemēram, Latvijas Ornitoloģijas biedrības resursiem vai speciālistiem".

Ko ņemt vērā, apsverot putnu barotavu izvietošanu pilsētvidē?



Sargi putnus no plēsējiem!

Lai putnu barotavas nekļūtu par regulāru vakariņu avotu kaķiem vai plēsīgākām putnu sugām, jāizvērtē barotavu atrašanās vieta. Ieteicams tās uzstādīt tādā augstumā, lai kaķiem nebūtu ērti sasniedzamas, tajā pašā laikā uzmanoties no barotavu izvietošanas pārāk atklātās vietās un vientuļos kokos, jo tādējādi var neviļus sanākt izveidot "slazdu" un medījumu vietu plēsīgajiem putniem. Mazie putni nav labi lidotāji un, lidojot lielāku gabalu līdz barotavai, kas uzstādīta atklātā vietā, tie var kļūt par medījumu plēsējiem.

Vai izvēlētā barība ir atbilstoša?

Šobrīd veikalos ir ērti pieejami dažādi graudu un sēklu maisījumi, kas šķietami atvieglo dzīvi un nezinātājam var likties lieliska barība putniem. Tomēr jāskatās, vai tajos ir tik daudz uzturvielu un enerģētiskās vērtības, lai putni saņemtu nepieciešamās barības vielas. Daudzas putnu sugas dod priekšroku dzīvnieku izcelsmes barībai un lielisks risinājums ir speķa gabali, uz kuriem putni atradīs nepieciešamās taukvielas, vai rūpnieciski ražotas, īpaši putniem paredzētas "tauku bumbas". To lietošanas gadījumā jāizvairās no iekāršanas kokos ar visu iepakojumu, kas visbiežāk ir no plastmasas izgatavots siets – putniem tajos pinas kājas. Ļoti svarīgi ir pārliecināties, ka izvēlētā barība nesatur sāli, jo tas putniem ir nāvējošs! Lieliska izvēle būs nelobītas saulespuķu sēklas, jo tās ir vienas no enerģētiski vērtīgākajām sēklām, bet, ja vēlaties novērot putnu dažādību barotavā, visoptimālākā izvēle būs graudaugi kopā ar taukvielām.

Uzņemies atbildību!

Ja uzsākta putnu barošana, tā jāturpina līdz pat pēdējiem sniegiem, jo mazie putni pierod pie barības avota. Jāuzmana, lai barība ir pietiekamā daudzumā, tā regulāri jāpapildina. Barotava jānotīra no sniega, ja tā apsnigusi, un citiem netīrumiem, ja tādi uzkrājušies barotavā.

Barotava uzstādīta, bet putni tajā neviesojas?



Nereti cilvēki izvieto putnu barotavas un tad pārdzīvo, ka putni tajās nav manāmi. Tādos gadījumos jāpadomā, vai barotava nav uzstādīta pārāk atklātā vietā, kur putni baidīsies uzturēties, piemēram, tuvu ietvēm un lielai cilvēku plūsmai. Barotavas labāk uzstādīt vismaz 10 metru attālumā no vietām, kur uzturas cilvēki. Tāpat ja barotava uzstādīta vientuļā, nomaļā kokā, iespējams mazie putni tuvumā nemaz nedzīvo, jo tie, nebūdami labi lidotāji, vairāk uzturas krūmājos.

Vairākas putnu barotavas izvietotas teritorijā pie tirdzniecības centra "Rīga Plaza", kura administrācija atzīst, ka sākotnējais plāns bijis izvietot barotavas visos kokos ap tirdzniecības centru, bet, pēc sarunas ar ornitologu, atrasti labāki veidi, kā parūpēties par putniem pilsētvidē.

"Mēs esam cieši saistīti ar apkārtējo vidi un, vērojot mazos putnus kokos pie "Rīga Plaza", nolēmām paveikt labu darbu mūsu apkaimes uzlabošanai. Teritorijā esošajos kokos, gar kuriem cilvēki nestaigā, izvietojām putnu barotavas. Pirms tam konsultējāmies ar ornitologu un uzzinājām daudz priekšnoteikumu, lai mūsu idejai ar labu nodomu būtu vērtīgs izpildījums," stāsta iepirkšanās centra pārvaldnieka "Colliers" aktīvu pārvaldes direktore Irīna Toropova, papildinot, "Esam izvietojuši putnu barotavas kokos, kas atrodas tālāk no cilvēku plūsmām, un aicinām putnu vērotājus par mūsu mazajiem draugiem priecāties no attāluma."