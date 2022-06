Stārķu dzīve tuvplānā: tiešraides ligzdā aug četri jaunputni, piektais izšķīlies nedzīvs

Video tiešraidē redzamajā balto stārķu ligzdā, kas izvietota uz viena no AS "Sadales tīkls" elektroapgādes balstiem un kuras iemītnieki nodēvēti par Fāzi un Voltu, aug četri jaunputni. Pavisam ligzdā tika izdētas un perētas piecas olas, taču veiksmīgi izšķīlās četras no tām – piektais mazulis aizvadītajā nedēļas nogalē šķilšanās laikā gājis bojā, vēsta tiešraides projekta pārstāve Alīna Kozlovska.

Visas piecas olas stārķu mātīte Fāze izdējusi aprīlī. Pirmā ola šķīlusies 22. maija rītā, šīs pašas dienas vakarā šķīlās otra ola, 24. maija rītā vecāki sagaidīja trešo stārķēnu, bet naktī uz 25. maiju – ceturto. Piektā ola šķīlusies 28. maija rītā, taču putnēns diemžēl miris šķilšanās laikā. Saprotot situāciju, pieaugušais stārķis nedzīvo mazuli notiesāja.

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas darbiniece Dr.biol. Māra Janaus, komentējot notikušo, stāsta: "Kā jau tas bija gaidāms, visi pieci mazuļi diemžēl neizaugs. Ir liela varbūtība, ka līdz aizlidošanai no ligzdas, ko ierasti novēro jūlija otrajā pusē, neizaugs arī visi četri atlikušie stārķēni – lielā mērā tas atkarīgs no šī gada barošanās apstākļiem. Skan jau briesmīgi, ka vecāki apēda paši savu bērnu (svešvārdā to sauc par kainismu), bet tas nebūt nav liels izņēmums gaļēdāju dzīvnieku aprindās. No veco putnu viedokļa – gaļa paliek gaļa... Tomēr vēlēsim, lai visi četri šobrīd ligzdā esošie stārķu bērni sekmīgi izaug un rudenī dodas uz Āfriku!"