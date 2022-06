Lauvēni Teika un Varis pirmajā dzimšanas dienā saņem 'zebru' un tiešsaistes kameras

31. maijā Rīgas zoodārza lauvēniem Teikai un Varim tiek svinēta pirmā dzimšanas diena – jau pašā rīta agrumā lauvu ģimene nobaudījusi svētku maltīti un saņēmusi dāvanas, vēsta zoodārza pārstāvis Māris Lielkalns.

Kā stāsta Liekalns, lauvu ģimene saņēma divas jubilejas tortes no lauvēnu Vara un Teikas krusttēviem – Vides un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša un Rīgas mēra Mārtiņa Staķa. Nogaršojuši svētku maltīti (gardu liellopu gaļas mīkstumu ar burkāna "svecīti"), jubilāri pievērsās dāvanai – no kartona kastēm un caurulēm izgatavotai zebrai, kas "uzlabota" ar citu dzīvnieku smaržām, lai veicinātu lauvu aktīvu interesi un darbošanos.

"No šodienas lauvu ģimenes gaitām var sekot līdzi arī attālināti, jo šodien, – Vara un Teikas dzimšanas dienā –, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas zoodārzam dāvinātā tiešraides kameru sistēma ir atklāta un ikvienam ļauj sekot līdzi un ielūkoties lauvēnu ikdienas dzīvē. Ticu, ka šādi zoodārzs varēs veicināt apmeklētāju un īpaši jaunāko paaudžu izpratni par dabas daudzveidības sargāšanu un vides aizsardzību," sacīja ministrs.

Visu šo gadu Zoodārza viesiem un darbiniekiem lauvēnu rotaļas un attīstība ir bijis īpašs piedzīvojums, jo iepriekš lauvu mazuļus varēja aplūkot tikai pirms 22 gadiem. Ar Āfrikas lauvu pāri Kali un Cvangu Rīgas zoodārzs saista lielas cerības, jo abi dzīvnieki ir vēl gana jauni, lai priecētu mūs daudzus gadus. Šobrīd sešus gadus veco Āfrikas lauveni Cvangu un astoņos gadus veco lauvu tēvu Kali uz Rīgu atveda 2017. gadā, attiecīgi no Parc de Beauval (Francija) un Bāzeles (Vācija) zoodārziem.

Dāvana lauvēniem un lauvu cienītājiem

Pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstam, lauvas un arī cilvēki, kam patīk šie cēlie dzīvnieki, nu ik brīdi varēs vērot, kā dzīvo viņu mīluļi Teika, Varis, Cvanga un Kali. No šodienas Rīgas zoodārza "Youtube" kontā ikviens var vērot lauvu ģimenes ainas. Kā skaidro Lielkalns, ik pa laikam gan šeit, gan arī zoodārza sociālajos tīklos un mājaslapā tiks atspoguļoti interesantākie kadri no kameru ierakstiem. Video novērošanas sistēmām ir liela nozīmē dzīvnieku izpētē, tostarp arī zooloģiskajos dārzos, jo iespējams veikt lauvu uzvedības pētījumus nebrīvē (labs starts jaunajiem pētniekiem!), fiksēt ikdienā notiekošo un par to pastāstīt plašam interesentu lokam, veicinot izpratni par lauvām (nereti arī stereotipu maiņu) un sugas stāvokli savvaļā, kā arī rosināt aplūkot šo lielisko četrotni "dzīvajā" – atnākot uz zoodārzu un pavērojot tos jau no cita rakursa.

Šī rīta lauvu ģimenes iepazīšanās ar "zebru" no novērošanas kameru skatu punkta:

Uzsauc lauvēniem dzimšanas dienas pusdienas!

Jau vēstīts, ka līdz 20. jūnijam ikvienam ir iespēja apsveikt Teiku un Vari dzimšanas dienā un uzsaukt tiem pusdienas, ziedojot 20 eiro. Šāda summa ik dienas tiek iztērēta abu lauvēnu barošanai. Visi saņemtie ziedojumi pēc akcijas beigām piedalīsies izlozē, kuras balva ir savas ģimenes svinības Zooloģiskajā dārzā. Ziedojumi saņemšanas secībā tiks reģistrēti zoodārza mājaslapā. Savukārt konkrētās dienas lauvēnu labdara vārds un uzvārds būs uzrakstīts stendā pie lauvu mītnes. Līdz šim saņemti jau apsveikumi līdz jūnija beigām, taču tā kā uzsaukt pusdienas Teikai un Varim un piedalīties izlozē var līdz 20. jūnijam, tad acīmredzot lauvēniem dzimšanas dienas pusdienas ilgs visu vasaru.

Par to, ko lauvas ēd pusdienās, plašāk var palasīt šeit.

Āfrikas lauvas ir ierakstīti Pasaules Sarkanajā grāmatā kā "jutīga suga", tātad to izdzīvošana dabā daudzviet ir apdraudēta. Suga iekļauta arī Vašingtonas konvencijas (regulē tirdzniecību ar apdraudēto dzīvnieku un augu sugām) otrajā pielikumā un tās turēšanas zooloģiskajos dārzos kontrolēšanai izveidota Āfrikas lauvu Apdraudēto sugu Eiropas programma. Kali un Cvanga, šīs programmas ietvaros, ir visai vērtīgi dzīvnieki, jo ir skaidri zināma viņu senču izcelsme – Dienvidāfrikas reģions, Krīgera Nacionālais parks. Šobrīd tiek pievērsta ļoti liela uzmanība tam, lai nebrīvē turēto (un vairoto!) lauvu izcelsme būtu zināma, tādējādi nebrīvē saglabājot katram reģionam raksturīgās pasugas, no kurām vairākas ir uz izzušanas robežas.