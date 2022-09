'50 metru rādiusā viss nopļauts': ukraiņu artilēristi slavē Latvijas piegādātās haubices

Latvija ir viena no valstīm, kas apzinās, cik svarīgi ir apturēt Krievijas agresiju un iespēju robežās sniedz palīdzību Ukrainai. Vislabākā atzinība par atbalstu ir Ukrainas panākumi kaujas laukā un pašu karavīru atsauksmes.

Latvija, kas Ukrainai ir sniegusi militāro atbalstu vairāk nekā 200 miljonu eiro apmērā, vasarā piegādāja Ukrainai sešas pašgājējhaubices M109 (M109A50e) un munīciju. Jau toreiz augustā Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs rakstīja, ka Latvijas piegādātās sistēmas jau gūst panākumus kaujas laukā.

6 more M109 howitzers that have recently arrived in 🇺🇦 from 🇱🇻 are already showing results on the battlefield. I'm sincerely grateful to my 🇱🇻 colleague @Pabriks & the people of Latvia for their unwavering support.

Together we will win! pic.twitter.com/t5F3n7parJ