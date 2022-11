Aktīvākās kaujas rit pie Bahmutas un Avdijivkas – Krievija turpina uzbrukt

Ukraina karadarbības zonā aktīvākās kaujas pašlaik notiek pie Bahmutas un Avdijivkas, kur okupantu spēki turpina uzbrukumus, liecina Ukrainas armijas Ģenerālštāba informācija.

"Bahmutas un Avdijivkas virzieni ir visaktīvākie. Ienaidnieks pastāvīgi cenšas iet uzbrukumā, veic triecienus pa mūsu pozīcijām un mierīgām apdzīvotājām vietām," aģentūra UNIAN ceturtdien citē Ukrainas spēku austrumu grupējuma pārstāvi Serhiju Čerevatiju.

Visi okupantu uzbrukumi gan esot atsisti.

Ģenerālštāba ziņojumā no trešdienas vakara bez Avdijivkas un Bahmutas minēts arī Pavlivkas ciems, kur turpinās okupantu uzbrukumi.

Aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara trešdien atzina, ka Doneckas sektorā notiek neliela savstarpēja virzība. Ja okupantiem izdodas pavirzīties uz priekšu, tam sekojot Ukrainas spēku atbilde un teritoriju atgūšana.

Ceturtdien Čerevatijs skaidro, ka notiek pozīciju karš, ir "zināmas kustības", bet pie katras iespējas "mūsu karavīri cenšas izlīdzināt frontes līniju".

Bahmuta jau ilgstoši ir viens no karstākajiem karadarbības punktiem, Krievijas spēkiem cenšoties to ieņemt, kā rezultātā pilēta ir smagi cietusi. Krievija pie Bahmutas sapulcinājusi lielus spēkus un zināms, ka šajā virzienā darbojas tā sauktā privātā militārā kompānija "Vagner", kas karošanai vervē arī cietumniekus.

Bakhmut in #Donbas was #Ukraine’s leading producer of sparkling wines. This is what #Putin turned it into.