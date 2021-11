Ar lauztu degunu un bez pārtikas mežā: migranti netiekot atpakaļ uz Minsku

Uz Polijas robežas ar Baltkrieviju turpinās Aleksandra Lukašenko režīma organizētā migrācijas krīze, tūkstošiem trešo valstu pilsoņu cenšoties ar spēku iekļūt Eiropas Savienībā (ES), savukārt pašu migrantu stāstītais apstiprina to, ka baltkrievu drošībnieki nedod atkāpšanās iespējas.

Kopš vasaras Baltkrievijas kaimiņvalstis Polija, Lietuva un Latvija piedzīvo, kā uzskata ES, Baltkrievijas varasiestāžu organizētu Tuvo Austrumu migrantu pieplūdumu, taču pirmdien, 8. novembrī, pirmo reizi fiksēts masveida tūkstošiem migrantu iekļūšanas mēģinājums Polijā. Daļai migrantu tas arī izdevies.

Jau iepriekš no Baltkrievijas kaimiņvalstu robežām pienāca ziņas, ka baltkrievu drošībnieki migrantus pāri robežai spiež pat ar spēku un neļauj doties atpakaļ. To aģentūrai "Reuters" arī tagad apstiprinājuši vairāki no migrantiem, kam izdevies iekļūt Polijā.

"Mēs teicām, ka vēlamies doties atpakaļ uz Minsku, ka mēs nevēlamies turpināt šo ceļojumu," aģentūrai stāsta sīrietis Jusefs Atallahs (attēlā), "Bet viņi teica, ka atpakaļ ceļa mums nav – ejiet uz Poliju." Viņš bijis tikai viens no daudziem, kuri iesprostoti robežjoslā.

Atallahs, kurš intervēts drošībā patvēruma meklētāju centrā Polijas pilsētā Bjalistokā, raksturo, ka bija nobijies par savu dzīvību, bez pārtikas un ūdens uzturoties aukstumā pie robežas, turklāt nespējot elpot cauri degunam, ko salauzuši baltkrievu drošībnieki.

To, ka iespējas doties atpakaļ uz Minsku nebija, aģentūras reportierim apstiprina arī kāds afgānis, kurš nevēlējās, lai tiek publicēts viņa vārds. Vienīgais ceļš bijis doties uz Poliju ar Baltkrievijas drošībnieku palīdzību.

"Baltkrievu karavīri paši spiež un palīdz migrantiem tikt pāri robežai," viņš apgalvo. Turklāt militāristi neesot slēpuši, ka tāda ir pavēle no augšas.

Katru nakti drošībnieki ieradušies migrantu apmetnē un savākuši 30-40 cilvēku lielu grupu, ko spieduši pāri robežai. "Viņi vēroja robežu un, ja tur neviena nebija, iedeva knaibles un lika doties cauri dzeloņstiepļu žogam." viņš stāsta.

29 gadus vecs sīrietis vārdā Rezks no Homsas atklāj, ka dažkārt baltkrievi paši sagatavojuši caurumus dzeloņstiepļu žogā, lai ātrāk dabūtu migrantus pāri robežai.

Migrants wrapped in Red Cross blankets sit in a forest near the Polish-Belarusian border outside Narewka, Poland. The group was later guided out of the forest by Polish border guards and taken to a detention centre. More photos: https://t.co/hyjFJO34tS 📷 @Kacpero pic.twitter.com/DAIjbJccn8