ASV prezidenta vēlēšanas: Kā Tramps vēl var uzvarēt

ASV turpinās balsu skaitīšana, lai noskaidrotu, kurš politiķis - Džo Baidens vai Donalds Tramps - iegūs Baltā nama atslēgas uz nākamajiem četriem gadiem. Šobrīd labākās pozīcijās atrodas demokrāts Baidens, bet teorētiskas iespējas uzvarēt vēl ir arī Trampam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trešdienas vakarā pēc Latvijas laika ASV mediji ziņoja, ka Baidens uzvarējis svarīgajos Viskonsinas un Mičiganas štatos. Ja raugāmies uz pirmsvēlēšanu aptaujām, tad gan Viskonsinā, gan Mičiganā Baidenam bija vērā ņemams pārsvars pār Trampu un tādēļ demokrāta uzvara nav uzskatāma par lielu pārsteigumu. Tiesa, Baidens abus štatus uzvarēja ar mazāku pārsvaru nekā solīja aptaujas.

Līdz ar uzvaru Mičiganā un Viskonsinā Baidens ieguvis jau 253 balsis elektoru kolēģijā, savukārt Tramps līdz šim iekrājis 214 elektoru balsu. Lai kļūtu par prezidentu, nepieciešamas 270 balsis elektoru kolēģijā.

Neraugoties uz Baidena uzvaru Viskonsinā un Mičiganā - štatos, kurus Tramps uzvarēja 2016. gadā - Baltā nama pašreizējais saimnieks vēl saglabā reālas izredzes uzvarēt šī gada vēlēšanās, bet tas nebūs viegli.

Tuvāko dienu laikā tiks pasludināts Pensilvānijas un Džordžijas štatu uzvarētājs. Sākotnēji Tramps šajos štatos bija ieguvis vērā ņemamu pārsvaru, taču aizvadīto 24 stundu laikā Baidens to ir samazinājis.

Džordžijā balsis turpina skaitīt apgabalos, kas atrodas netālu no lielpilsētas Atlantas, un tur lielāks atbalsts varētu būt tieši demokrātam. "The New York Times" ziņo, ka pēc 95% balsu saskaitīšanas, dienvidu štatā Tramps pagaidām ir priekšā par 0,5 procentpunktiem. Uzvara Džordžijā ļautu tikt pie 16 balsīm elektoru kolēģijā.

Pensilvānijā Tramps sākotnēji ieguva lielu pārsvaru, bet tas bija skaidrojams ar faktu, ka vispirms tika saskaitītas vēlēšanu dienā iesniegtās balsis. Aizvadīto stundu laikā pieskaitītas tiek arī pa pastu nosūtītās balsis. Iespēju balsot pa pastu vairāk izmantoja demokrātu vēlētāji, tādēļ nav pārsteigums, ka Baidens spējis būtiski samazināt Trampa agrīno pārsvaru.

Pēc 89% balsu saskaitīšanas Tramps Pensilvānijā Baidenu apsteidz par 2,6 procentpunktiem. Lielāko daļu balsu Pensilvānijā, visdrīzāk, saskaitīs līdz piektdienai. Šī štata uzvarētājs tiktu pie 20 elektoru kolēģijas balsīm, un tas nozīmē, ka Trampam obligāti jāuzvar Pensilvānijā - ja uzvar Baidens, tad viņam jau būtu 273 elektoru kolēģijas balsu, kas nodrošinātu uzvaru vēlēšanās.

Balsu skaitīšana turpinās arī Ziemeļkarolīnā, kur tā varētu ieilgt līdz pat nākamās nedēļas beigām, jo pa pastu nosūtītās balsis pieņem līdz 12. novembrim, ja vien tās ir apzīmogotas līdz vēlēšanu dienai. Uzvara Ziemeļkarolīnā ļauj iegūt 15 balsis elektoru kolēģijā. Šobrīd tur saskaitīti 95% balsu un Trampam ir 1,4 procentpunktu pārsvars. Lai Trampu pārvēlētu, viņam būtu ļoti svarīgi uzvarēt Ziemeļkarolīnā, taču vēlēšanu iznākums šajā štatā kļūs nenozīmīgs, ja prezidents neuzvarēs Pensilvānijā.

Trampam joprojām ir izredzes uzvarēt arī Arizonā (11 elektoru kolēģijas balsis) un Nevadā (6 elektoru kolēģijas balsis). Nevadā Baidenam šobrīd ir pavisam niecīgs pārsvars - 0,6 procentpunkti - un atlicis pieskaitīt pa pastu nosūtītās balsis. Arizonā Baidens ir priekšā par 2,4 procentpunktiem pēc 86% balsu saskaitīšanas. Baidena pārsvars Arizonā ir lielāks nekā Nevadā, taču pastāv arī lielāku izmaiņu iespēja, atzīmē BBC.

Rezumējot, Trampam obligāti ir jāuzvar Pensilvānijā. Tāpat Trampam ir jāuzvar vismaz vienā no štatiem, kuros viņš pagaidām nav priekšā Baidenam - Nevadā vai Arizonā. Ja Baidens uzvar gan Arizonā, gan Nevadā, tad iegūtu vēl 17 balsis elektoru kolēģijā, sasniedzot 270 balsu atzīmi un kļūstot par prezidentu.