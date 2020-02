Atbalsts Skotijas neatkarībai pieaudzis līdz 52%, liecina aptaujas rezultāti

Atbalsts Skotijas neatkarībai pieaudzis līdz 52%, un tas ir augstākais atbalsta līmenis pēdējo trīsarpus gadu laikā, konstatēts aptaujā, kas veikta tieši pirms Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (ES).

Tīmekļa pētījumu centrs "Panelbase" aptauju no 28. līdz 31. janvārim veicis pēc Skotijas neatkarības atbalstītāju laikraksta "The National" un politikas bloga "Scot Goes Pop" pasūtījuma. Aptaujas dati publicēti pirmdienas vakarā.

Pēdējo divu nedēļu laikā tā ir jau trešā aptauja, kurā konstatēts, ka neatkarības atbalstītāju skaits pieaug un ir ap 50%.

2016. gada referendumā 55% skotu nobalsoja par palikšanu Apvienotās Karalistes sastāvā.

Kaut arī nacionālisti apgalvoja, ka tas ir balsojums, kas tiek rīkots "vienu reizi paaudzes laikā", Skotu nacionālā partija un tās līdere Skotijas pirmā ministre Nikola Stērdžena tagad skaidro, ka līdz ar breksitu situācijā ir notikušas "būtiskas izmaiņas".

Skotija tagad ir izrauta no ES pret savu gribu, norāda Stērdžena, ņemot vērā, ka 62% skotu balsoja par palikšanu ES.

Līdere solījusi aktivizēt cīņu par tiesībām rīkot vēl vienu neatkarības referendumu, kas tiek dēvēts par "indyref2", un piespiest Lielbritānijas premjerministru Borisu Džonsonu, lai viņš oficiāli nodod pilnvaras šī referenduma sarīkošanai.

Džonsons līdz šim šādu atļauju dot atteicies.

2021. gada maijā notiks Skotijas parlamenta vēlēšanas, kas būs nākamais nopietnais pārbaudījums tam, cik liels Skotijas sabiedrībā ir atbalsts neatkarības idejai.