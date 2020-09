Britu likstas cīņā ar Covid-19 noveda pie izmaiņām 'Brexit' nostājā, pieļauj Barnjē

Lielbritānijas valdības vēlme novērst uzmanību no likstām cīņā ar Covid-19, iespējams, veicināja Londonas vēlmi atkāpties no atsevišķiem punktiem izstāšanās līgumā, Eiropas Savienības (ES) galveno "Brexit" sarunvedēju Mišelu Barnjē citē portāls "Politico".

Premjerministra Borisa Džonsona vadītā Lielbritānijas valdība aizvadīto dienu laikā saņēmusi asu kritiku par likumprojektu, kas daļēji pārkāpj "Brexit" vienošanos.

Ierosinātais likumprojekts paredz Apvienotajai Karalistei vienpusēji noteikt, kurām precēm, kas ceļo no Lielbritānijas salas uz Ziemeļīriju, būtu jāpiemēro tarifi. Izstāšanās līgumā teikts, ka par to lēmums jāpieņem Apvienotajai komitejai, kuru veido pārstāvji no Lielbritānijas un ES. Likumprojektu šonedēļ jau apstiprināja Lielbritānijas apakšpalātas deputāti.

Pirmdien, runājot ar diplomātiem no astoņām austrumu ES valstīm, Barnjē Lielbritānijas soli nosauca par provokāciju un sacīja, ka premjerministra Džonsona jaunā pieeja "Brexit" procesam varētu būt saistīta ar iekšpolitiska rakstura apsvērumiem, atsaucoties uz diviem ES diplomātiem un ar sarunas saturu informētu personu, ziņo medijs.

Lielbritānijas valdība kritizēta arī par tās atbildi uz jaunā koronavīrusa pandēmiju. Slimības dēļ dzīvību zaudējuši vairāk nekā 41 000 Lielbritānijas iedzīvotāju.

Barnjē arī izklāstīja divas iespējamās Londonas stratēģijas interpretācijas: Pozitīvāka interpretācija, pēc Barnjē teiktā, ir tāda, ka Džonsons ir ieinteresēts tirdzniecības līgumā ar Briseli, bet cenšas iegūt izdevīgākas pozīcijas. Pesimistiskākas perspektīvas ir tādas, ka Lielbritānija ir gatava bezvienošanās scenārijam, sacījis Barnjē.