Covid-19: Dānijā aicina atrakt miljoniem nokauto ūdeļu

Dānijas parlamenta opozīcija pieprasījusi valdībai izrakt masu kapos apglabātās ūdeles, kas tika izkautas bažās par Covid-19 mutāciju izplatīšanos, vēsta raidsabiedrība BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valdība novembra sākumā deva rīkojumu likvidēt visas ūdeles, kas tiek audzētas kažokzvēru fermās Dānijā – tika izkauti ap 15 miljoni ūdeļu. Valstī ir Eiropas Savienībā lielākā kažoku ražošanas industrija. Dzīvniekiem tika atklāta jauna koronavīrusa mutācija, ar kuru inficējušies arī vairāki cilvēki.

Ūdeles tika apraktas masu kapos, kas radījuši bažas. Viena no apbedījuma vietām atrodas līdzās ezeram, bet vēl viena netālu no dzeramā ūdens ieguves vietas. Papildu tam tiesa atzinusi, ka ūdeļu apglabāšana bija nelegāla.

No opozīcijas tagad izskanējuši aicinājumi dzīvnieku ķermeņus izrakt un noglabāt speciālos mēslu konteineros, kas būtu drošāka atbrīvošanās metode.

Pati valdība ir atzinusi, ka ūdeļu izkaušana nav bijusi labi noorganizēta. Tikmēr tiesību eksperti vietējā TV2 skaidroja, ka valdība veikusi ūdeļu apglabāšanu masu kapos bez novērtējuma uz vidi saņemšanas.

Vides ministre Tea Vermelina piektdien parlamentā atzina, ka masu apbedījumi nav labākā metode, kā atbrīvoties no ķermeņiem, ka labāk būtu bijis tos sadedzināt, taču Covid-19 izplatība ūdeļu fermās padarījusi nepieciešamību no tām tikt vaļā steidzami, un nav bijis citas iespējas, kā ātrumā no tām atbrīvoties.

Sašutums, ko izraisīja ūdeļu likvidēšana, jau ir novedis pie lauksaimniecības ministra Mogensa Jensena atkāpšanās pagājušajā nedēļā.

Dānijā ir aptuveni 1100 ūdeļu fermas un līdz šim nav noslēgta vienošanās par kompensācijām kažokzvēru audzētājiem.