Braucot autobusā uz Telavivu no dienvidu pilsētas Beerševas, vērīgākie pasažieri rietumu virzienā debesīs pamanīja raķešu zibsņus un dūmu astes – bija iedarbināta slavenā Izraēlas aizsardzības sistēma "Dzelzs kupols".

Bija 23. februāra pēcpusdiena. Palestīniešu apdzīvotajā Gazas joslā grupējums "Islāma džihāds" bija sācis ar raķetēm apšaudīt Izraēlas teritoriju. Svētdien un pirmdien pret Izraēlu tika palaistas vairāk nekā 50 raķetes. Izraēlas spēki atbildēja ar gaisa triecieniem pa "Islāma džihāda" objektiem.

Incredible footage of the Iron Dome at work earlier (1/2) pic.twitter.com/cY6QSt2aDT