DNS analīzes apstiprinājušas Prigožina nāvi, pauž Krievijas amatpersonas

Bojāgājušo cilvēku ģenētiskā izpēte apstiprinājusi, ka starp trešdien avarējušās lidmašīnas pasažieriem bijis arī "Vagner" šefs Jevgeņijs Prigožins, raksta BBC, atsaucoties uz Krievijas amatpersonām.

Jau ziņots, ka trešdienas vakarā Krievijā, Tveras apgabalā, avarējusi lidmašīna "Embreaer". Uz klāja bija desmit cilvēki, tostarp apkalpe. Pasažieru sarakstā bija Prigožina vārds, kā arī viņa vietnieks Dmitrijs Utkins.

Pēc avārijas vairāki mediji ziņoja, ka notikumā nav izdzīvojošo.

Svētdien izmeklēšanas komiteja paziņoja, ka ir noskaidrotas visu desmit upuru identitātes un tās atbilst lidojuma pasažieru sarakstā esošajām personām.

Notikušā kriminālizmeklēšana turpinās.

Kremlis noliedzis spekulācijas, ka tas būtu vainojams avārijā.

Divas dienas pirms avārijas Prigožins nāca klajā ar video uzrunu. Tā bija viņa pirmā publiskā parādīšanās pēc jūnijā sarīkotā dumpja.

Jūnijā notika algotņu grupējuma "Vagner" konflikts ar Krievijas varasiestādēm, tā vadītājam Prigožinam apsūdzot Aizsardzības ministriju par uzbrukumu privātās militārās kompānijas pozīcijām, bet drošības dienestiem Prigožina darbības dēvējot par aicinājumu uz bruņotu dumpi.

Prigožina nāve tika prognozēta jau iepriekš. "Financial Times" žurnālists un ilggadīgs Kremļa kritiķis Hristo Grozevs 12. augustā norādīja, ka tuvākā pusgada laikā Prigožins būs miris vai notiks jauns apvērsums Krievijā. "Visi zina, ko dara ar nodevējiem, bet Putins to neizdarīja," klāstīja Grozevs, piebilstot, ka Putins vēlas Prigožina nāvi, "tomēr pagaidām to nevar paveikt".

"Vagner" ir Krievijas algotņu armija, kas dibināta 2014. gadā. Grupējums pēc neveiksmīgā dumpja jūnijā vairs neieņēma būtisku lomu Krievijas sāktajā karā Ukrainā. Pēc dumpja lēsa, ka grupējuma kaujinieki atrodas militārajās nometnēs Baltkrievijā. Algotņu grupa aktīvi darbojas arī Āfrikā un Tuvajos Austrumos.