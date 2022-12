Dronu triecienos cietusi Krievijas galvenā tālsatiksmes aviācijas bāze, ziņo britu izlūki

Vairāki avoti ziņojuši par sprādzieniem lidlaukos "Djagiļeva" Rjazaņas apgabalā un "Engelsa" Saratovas apgabalā". Sprādzienu iemesls nav oficiāli apstiprināts, tomēr ja Krievija tos definē kā uzbrukumus, tā šos sprādzienus uzskatīs kā vienu no stratēģiski nozīmīgākajām bruņoto spēku aizsardzības neveiksmēm kopš iebrukuma Ukrainā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Portāls "Delfi" iepriekš jau infromēja, ka 5.decembrī vairāki avoti ziņoja par sprādzieniem lidlaukos "Djagiļeva" Rjazaņas apgabalā un "Engelsa" Saratovas apgabalā", Maskavas dienvidaustrumos. Tika ziņots, ka dronu triecienu rezultātā militārajos lidlaukos Krievijas apgabalos dzīvību zaudējuši trīs Krievijas karavīri, bet četri guvuši ievainojumus. Triecienos cietuši arī divi stratēģiskie bumbvedēji Tu-95, atzina Krievijas Aizsardzības ministrija.

Šīs vietas, kurās nogranda sprādzieni, atrodas daudz tālāk Krievijas teritorijā nekā iepriekšējos līdzīgos sprādzienos. "Engelsa" atrodas vairāk nekā 600 kilometru attālumā no Ukrainas kontrolētās teritorijas, skaidro Lielbritānija.

"Engelsa" ir galvenā Krievijas tālsatiksmes aviācijas bāze Krievijas rietumos un ir mājvieta vairāk nekā 30 smagajiem bumbvedējiem. Šie lidaparāti palīdz Krievijas kodolatturēšanai un bieži tiek izmantoti, lai pret Ukrainu palaistu konvencionālās spārnotās raķetes.

Aviācijas bāze, visticamāk, reaģēs īslaicīgi pārvietojot bumbvedējus uz citiem lidlaukiem. Maskava , iespējams, centīsies noteikt un piemērot bargas sankcijas Krievijas virsniekiem, kurus uzskata par atbildīgiem par šī incidenta pieļaušanu, raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 December 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/H99TeeDMlA

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qU1yDl91Au