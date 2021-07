'Eiropas diena': Aborti, sieviešu tiesības un cīņa pret klimata pārmaiņām

Šonedēļ, 26. podkāsta "Eiropas diena" epizodē stāstām par nesen pieņemtu ziņojumu, kurā Eiropas Parlaments iestājas par sieviešu tiesībām, dzimumu vienlīdzību un seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumu pieejamību. Pievēršamies arī aktuālam tematam par Eiropas zaļo kursu - Eiropas parlaments pieņēmis Eiropas Savienības Klimata aktu.

Nesen pieņemtā ziņojumā Eiropas Parlamenta deputāti mudinājuši dalībvalstis aizsargāt un uzlabot sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības, padarot pieejamākus seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumus, tostarp abortu veikšanu. Parlamentārieši uzsvēruši, ka tiesības uz veselību, jo īpaši seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības, ir sieviešu pamattiesības, un dzimumu līdztiesības pamatelements, ko nekādā veidā nevar nedz ierobežot, nedz arī atcelt, un to savos likumos būtu jāņem vērā arī visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Mērķis par klimatneitralitāti līdz 2050. gadam vairs nav tikai skaļu politisku paziņojumu un ambiciozu plānu līmenī – pēc ilgstošām sarunām, asām debatēm un centieniem nogludināt viedokļu atšķirības Eiropas parlaments pieņēmis Eiropas Savienības Klimata aktu. Tajā noteikti mērķi līdz 2030. gadam samazināt Eiropas Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55%, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, un līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Tiesa gan, Eiropas Savienības Klimata akts pieņemts bez daļas Zaļo grupas deputātu atbalsta, kuri uzskatīja, ka Klimata aktā izvirzītie uzdevumi ir nepietiekami, jo nesasniegs Parīzes klimata nolīguma mērķus.

Šajā epizodē aplūkojam arī citus būtiskus tematus – Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvji principā vienojušies par jaunas Patvēruma aģentūras veidošanu; žurnālistiem ir iespēja pieteikties Dafnes Karuanas Galicijas balvai, kas par izciliem sasniegumiem izmaksā 20 000 eiro prēmiju, un izziņotas Latvijas pilsētas, kas otrajā kārtā turpinās cīņu par titulu Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. Runājam arī par to, ka Eiropas Parlaments pagājušonedēļ aicināja Eiropas Savienības amatpersonas neapmeklēt 2022. gada Pekinas ziemas olimpiskās spēles un to, ka Eiropas Komisija varētu apsvērt iespēju uz laiku pārtraukt vīzu izsniegšanu Baltkrievijas pilsoņiem saistībā ar liela skaita nelegālo imigrantu ierašanos no šīs valsts.

Iknedēļas podkāsts "Eiropas diena" top sadarbībā ar Eiropas Parlamentu.

