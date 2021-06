'Eiropas diena': 'Radošā Eiropa' un pārmaiņas 'Erasmus+' programmā

Šajā podkāsta "Eiropas diena" epizodē padziļināti pievēršamies diviem tematiem – programmai "Radošā Eiropa", kas paredz 2,5 miljardu eiro lielu atbalstu kultūrai un audiovizuālajai nozarei turpmāko septiņu gadu periodā, kā arī pētām pārmaiņas programmā "Erasmus+", kas kļūs iekļaujošāka, zaļāka, digitālāka un ērtāk izmantojama.

Eiropas Parlaments pieņēmis programmu "Radošā Eiropa", kas paredz 2,5 miljardu eiro lielu atbalstu kultūrai un audiovizuālajai nozarei turpmāko septiņu gadu periodā. Tas ir visu laiku lielākais atbalsts, ko Eiropas Savienība jebkad piešķīrusi mākslai. Šādā veidā Eiroparlamenta deputāti tiecas norādīt, ka kultūras joma ir nozīmīga un tai nepieciešams atbalsts atkopojoties no pandēmijas. Kas šogad pieņemto programmu padara unikālu, un kādi ir spilgtākie Latvijas pārstāvētie piemēri, par to iztaujājām Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi (NA) un programmas “Radošā Eiropa” Informācijas centra vadītāju no Nacionālā Kino centra Leldu Ozolu.

Savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga stāsta par jaunumiem “Erasmus+” programmā nākamajam periodam līdz 2027. gadam. Tai paredzēts finansējums vairāk nekā 28 miljardu eiro apmērā, kas ir teju divreiz vairāk nekā iepriekšējā periodā, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Lielāks finansējums ļaus būtiski palielināt dalībnieku skaitu. Programmai ir jaunas prioritātes – tā kļūs iekļaujošāka, zaļāka, digitālāka, ērtāk izmantojama. Lielākas iespējas iesaistīties būs arī pieaugušajiem.

Vēl podkāstā aplūkojam rezultātus Eiropas Parlamenta uzdevumā veiktai sabiedriskās domas aptaujai, kas liecina, ka Covid-19 pandēmija aizvien vairāk ietekmē iedzīvotāju personīgo dzīvi un finansiālo situāciju.

Iknedēļas podkāsts "Eiropas diena" top sadarbībā ar Eiropas Parlamentu.

