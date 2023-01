Eiropiešu vēlme izstāties no ES pēdējos gados būtiski mazinājusies, secināts aptaujā

Kopš Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (ES), pārējo dalībvalstu iedzīvotāju vēlme izstāties no ES ir samazinājusies, ziņo medijs “The Guardian”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

30 Eiropas valstīs ik pa diviem gadiem tiek veikta aptauja, lai noskaidrotu, cik respondentu katrā valstī balsotu par izstāšanos no ES. Aptaujā noskaidrots, ka eiroskeptiķu skaits samazinās, liecina pētniecības centra "European Social Survey" dati.

Aptaujā, kura norisinājās no 2016. – 2017. gadam, mazākais atbalsts ES bija novērojams Somijā, kur 28,6% aptaujāto "Brexit" stila referendumā būtu balsojuši par izstāšanos no Eiropas Savienības. 2020. – 2022. gada aptaujā šie rezultāti samazinājās līdz 15,4%.

Līdzīgas tendences novērojamas arī Nīderlandē (atbalsts palielinājies par 9,5%), Portugālē (9,1%), Austrijā (8,5%) un Francijā (8,3%). Mazāks pieaugums atbalstam pret ES bija novērojams Ungārijā (5,8%), Spānijā un Zviedrijā (4,6%), Vācijā (2,6%).

Laika periodā, kurā veikta aptauja ietilpst arī Lielbritānijas cīņa, lai izstātos no Eiropas Savienības un piecu premjerministru maiņa sešos gados. Lielbritānija šajā laika posmā arī saskārās ar problēmām sociālajā un ekonomiskajā sektorā, kam kā vienu no cēloņiem uzskata "Brexit". Ziņas par Lielbritānijas ekonomisko un sociālo sistēmu tika aktualizētas visā pasaulē, vēsta "The Guardian".

Kā vēl viens iemesls atbalsta pieaugumam Eiropas Savienībai tiek minēta Covid-19 pandēmija un Krievijas iebrukums Ukrainā. Šie notikumi ir pārliecinājuši valstu iedzīvotājus labvēlīgāk skatīties uz sadarbību ar ES.

"Kritums atbalstam par izstāšanos no ES visticamāk izrietēja no kumulatīva efekta, kas apvieno ES attieksmi pret pēdējo gadu krīzes situācijām, galēji labējo sniegtā vēstījuma, runājot par izstāšanos no Eiropas Savienības, un daudzajām "Brexit" pārmaiņām," apgalvoja Francijas pētnieks Matjū Gellards.

Aptaujā secināts, ka dalībvalstu iedzīvotāju atbalsts Eiropas Savienībai ir ļoti augsts. Čehijā 70,8% no iedzīvotājiem atbalsta dalību ES. Spānijā tie ir 95,3%. Valstu atbalsts ES pēdējo gadu laika ir palielinājies.