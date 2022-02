Foto: Pie Jordānijas robežas izraēlieši sildās spocīgā termālo ūdeņu baseinā

Izraēlas okupētajās Golānas augstienēs pie Jordānijas robežas atrodas termālo avotu kūrorts Hamatgārdera, kur siltos ūdeņus baudījuši jau senie romieši, par ko liecina tur esošie arheoloģiskie objekti.

Savukārt kūrorta nomalē pie paša žoga, kas atdala Izraēlas kontrolēto teritoriju no Jordānijas, mērcēties no pazemes plūstošajos ūdeņos var nevis smalkā SPA kompleksā, bet gan pussagruvušā ēkā bez jumta un ar noķēpātām sienām, liecina aģentūras AFP publicētās fotogrāfijas no 5. februāra.

Izraēlas tūrisma vietnē Hamatgārderas SPA kūrorts raksturots kā viena no unikālākajām vietām Izraēlas ziemeļos. No pazemes ūdens izplūst 42 Celsija grādus karsts un ir baudāms virknē baseinu ar dažādu temperatūru. Te atrodoties arī vienīgā krokodilu ferma visos Tuvajos Austrumos, kā arī apskatāmi Senās Romas laika arheoloģiskie objekti.

Termālie ūdeņi sastopami arī citās Golānas augstieņu vietās, piemēram, ziemeļu daļā pie Sīrijas robežas, kur kādu bezmaksas silto avotu vietējā kibuca iedzīvotāji glabājuši noslēpumā, lai tas nepievilinātu tūristu simtus. Par to var lasīt šeit.

Izraēla Golānas augstienes okupēja 1967. gadā Sešu dienu kara laikā, kad Sīrija tās izmantoja uzbrukumam pret savu kaimiņvalsti. 1981. gadā Izraēla Golānas augstienes anektēja.