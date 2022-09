Irāņu droni frontē rada jaunu apdraudējumu Ukrainas armijai

Irāņu bezpilota lidaparāti, kas piegādāti Krievijai, rada jaunu apdraudējumu Ukrainas armijai, vēsta laikraksts "The Wall Street Journal".

Aizvadītās nedēļas laikā irāņu bezpilota lidaparāti "Shahed", kas pārkrāsoti Krievijas krāsās un pārdēvēti par "Geranium 2", sākuši parādīties virs Ukrainas armijas bruņutehnikas un artilērijas pozīcijām Harkivas apgabalā, atklāja Ukrainas 92.mehanizētās brigādes artilērijas komandieris Rodions Kulagins.

Viņa brigādes darbības zonā vien irāņu bezpilota lidaparāti iznīcinājuši divas 152 milimetru pašgājējhaubices un divas 122 milimetru pašgājējhaubices, kā arī divas bruņumašīnas BTR, paziņoja Kulagins. Krievija ar irāņu bezpilota lidaparātu trāpījusi arī ASV piegādātajai haubicei M777. Līdz šim Krievija irāņu bezpilota lidaparātus lielākoties izmantojusi Harkivas apgabalā, kur Ukrainas armija šomēnes īstenojusi vērienīgu pretuzbrukumu.

Irāņu bezpilota lidaparāti ir salīdzinoši mazi un lido ļoti zemu, tādēļ Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām ir grūti tos pārtvert, skaidroja Kulagins. Viņš pauda cerību, ka ASV un sabiedrotie piegādās Ukrainai modernākas pretdronu tehnoloģijas vai palīdzēs apturēt irāņu bezpilota lidaparātu piegādi Krievijai.

"Delfi" jau vēstīja, ka Ukrainas amatpersonas 13.septembrī ziņoja, ka ukraiņu bruņotie spēki netālu no Kupjanskas, kas ir viena no teritorijām, kurā norit Ukrainas pretuzbrukums, ir notriekuši bezpilota kaujas lidaparātu "Shahed-136".

Iranian attack UAV Shahed-136, eliminated by the #UAarmy near Kupiansk, Kharkiv region.

🇷🇺 and 🇮🇷: A perfect union of two despots.

📷 @kms_d4k pic.twitter.com/M7sQ9PX1hJ