ISW: Krievija uzbrukuma operācijas arvien vairāk uztic desantniekiem

Krievijas militārā pavēlniecība atbildību par uzbrukuma operācijām Ukrainā šķietami arvien vairāk uztic Gaisa desanta spēkiem (VDV), ziņo ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Eksperti atsaucas uz Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas 16. aprīļa ziņojumu, kurā teikts, ka VDV komandieris ģenerālpulkvedis Mihails Tepļinskis Ukrainā varētu būt atgriezies "nozīmīgā", bet nenoteiktā amatā. Londona norādīja, ka Tepļnska atgriešanās komandiera postenī Ukrainā neaprobežosies tikai ar VDV vienībām un ka viņš centīsies veicināt VDV kā elites spēku tradicionālo lomu.

ISW iepriekš 1. aprīlī ziņoja, ka krievu militāro blogeru spekulācijas par Tepļinska atsaukšanu no "prombūtnes" liecina, ka Krievija varētu gatavoties izmaiņām komandieru rindās pēc neveiksmīgās ziemas ofensīvas un arī sagatavoties iespējamam Ukrainas pretuzbrukumam. Jaunākais Lielbritānijas ziņojums apstiprina ISW iepriekš paustos argumentus un papildus liek domāt, ka Krievijas militārā pavēlniecība, visticamāk, cenšas likt lielāku uzsvaru uz VDV elementu lomu Krievijas ofensīvās.