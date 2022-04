Krievijas iebrukumam Ukrainā turpinoties jau otro mēnesi, sāk parādīties precīzākas ziņas par notikumiem kara sākumā. Kara pirmajās dienās ziņās ik dienu bija redzami satelītattēli ar Krievijas armijas militārās tehnikas kolonnu, kas ziemeļrietumos no Kijivas bija izstiepusies 64 kilometru garumā un draudēja aplenkt Ukrainas galvaspilsētu. Bet tad šī kolonna pēkšņi pazuda. Kas ar šo konvoju īsti notika un kas sekmēja tā sagrāvi, kļūst skaidrs tikai šobrīd.

Pirmās ziņas par 64 kilometrus garo Krievijas armijas bruņutehnikas konvoju, kas tuvojas Kijivai, parādījās dažas dienas pēc kara sākuma – 28. februārī. ASV kosmosa tehnoloģiju kompānijas “Maxar Technologies” satelītu uzņēmumi rādīja, ka Kijivas nomales no Baltkrievijas puses ir sasniegusi Krievijas militārās tehnikas kolonna, kas, pēc sākotnējām aplēsēm, bija aptuveni 27 kilometrus gara, bet pēc tam jauni satelītuzņēmumi rādīja, ka krievu tehnika izstiepusies aptuveni 64 kilometru garumā. Kolonnā bija bruņutehnika, tanki, buksējamā artilērija un citi transportlīdzekļi, kā arī aptuveni 15 000 militārpersonu. Satelītuzņēmumi rādīja, ka kolonna stiepjas no Pribirskas pie Baltkrievijas robežas līdz Antonova aviobāzei Hostomeļā, kas atrodas apmēram 27 kilometrus no Kijivas centra.