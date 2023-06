Kahovkas HES katastrofa: Grēta Tūnberga aicina saukt Krieviju pie atbildības

Pasaulē labi zināmā un pretrunīgi vērtētā zviedru klimata aktīviste Grēta Tūnberga Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) katastrofu Ukrainā ir nosaukusi par ekocīdu un aicina par to saukt Krieviju pie atbildības.

Tūnberga savā "Twitter" kontā publicējusi kadrus ar sagrauto spēkstaciju un pavadtekstu.

"Šis ekocīds kā Krievijas neizprovocētā pilna mēroga iebrukuma Ukrainā turpinājums ir vēl viena zvērība, par kuru pasaulei trūkst vārdu. Mūsu acis atkal ir pievērstas Krievijai, kura ir jāsauc pie atbildības par saviem noziegumiem," raksta aktīviste.

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb