Ķīnas prezidents tikšanās laikā ar Vācijas kancleru izsaka kritiku Putinam

Vācijas kanclera Olafa Šolca vizīte Ķīnā ilga vien 11 stundas, taču tās ietvaros Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins izteica tiešu kritiku Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam un aicināja Berlīni spēlēt nozīmīgu lomu Krievijas un Ukrainas miera sarunu veicināšanā, informē medijs "Politico".

Šolcs bija pirmais Rietumu līderis, kurš devies uz Pekinu kopš pandēmijas sākuma. Vācijas kanclers, tāpat kā viņa priekštece Angela Merkele, apgalvojis, ka globālas problēmas var risināt tikai sadarbojoties ar Ķīnu, vēsta BBC.

Sji tikšanās laikā izteica līdz šim tiešāko kritiku pret Vladimira Putina uzsākto iebrukumu Ukrainā, brīdinot Krievijas prezidentu neķerties pie kodolieročiem un aicinot Putinu apmeklēt Vācijas kancleru, lai veicinātu miera sarunas.

Sji brīdinājums izskan nedaudz vairāk kā mēnesi pēc tam, kad Putins piedraudēja Ukrainai ar kodoluzbrukumu. "Starptautiskajai sabiedrībai būtu kopīgi jāiebilst pret kodolieroču izmantošanu vai to izmantošanas draudiem," sacīja Sji, raksta medijs "Politico".

Ķīnas līderis lūdza Vāciju un Eiropu "spēlēt nozīmīgu lomu miera pieprasīšanā un sarunu veidošanā starp karojošajām pusēm". Sji arī aicināja krīzes zonās "uzlabot humāno situāciju", jo īpaši tuvojoties ziemas periodam.

Tomēr Ķīnas līderis, kurš pirms kara Putinu nosauca par savu labāko draugu, nelūdza Krieviju pārtraukt karadarbību, kas ir galvenais pieprasījums no Ukrainas un tās Rietumu sabiedrotajiem. Sji Dzjiņpins arī neko neminēja par Kremļa vadītāja atteikšanos pildīt ANO vienošanos par Ukrainas graudu eksportu, tā vietā Sji premjers iestājās par Ķīnas graudu eksportu, lai palīdzētu atvieglot pārtikas krīzi.

Savukārt Olafs Šolcs preses konferencē aizskāra saspīlējumu pie Taivānas robežām. Šolcs norādīja, ka "jebkura Taivānas status quo maiņa var notikt tikai savstarpējas vienošanās ceļā un bez agresijas," viņš sacīja, piebilstot, ka aktualizējis arī jautājumu par cilvēktiesību pārkāpumiem pret Ķīnas musulmaņu minoritāti Siņdzjanā.

All members of the United Nations have committed to uphold universal human rights and to protect minorities – including #China. There are serious differences between our countries in this regard. It was important to me to present our firm convictions here.