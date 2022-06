Krievi cīnās par guļamistabu. Intervija ar ukraiņu žurnālistu Ponomarenko

Ukraiņu medija "The Kyiv Independent" žurnālists Iļja Ponomarenko lielai daļai interneta lietotāju, kuri neprot krievu valodu, ir galvenais ziņu avots par šobrīd notiekošo Ukrainā. Sociālajā tīklā "Twitter" viņam seko vairāk nekā viens miljons cilvēku, un Ponomarenko ne tikai angliski vēsta par karu, bet arī ironiski apraksta dažādas ikdienas situācijas, piemēram, kā kara dēļ netiek uz kino un kā ukraiņu artilēristi, apšaudot krievus, paralēli ēd kartupeļu čipsus.

Portālam "Delfi" Ponomarenko izdodas sazvanīt brīdī, kad viņš uz brīdi ir atgriezies Kijivā no Donbasa, kur veidoja vairākas reportāžas no frontes līnijas. Ukrainas galvaspilsētā gan viņš ilgi neuzkavēsies, jo drīz plāno doties pie ukraiņu vienībām, kas cīnās valsts dienvidos. Ar militāro žurnālistu runājam piektdien, 3. jūnijā, Krievijas iebrukuma 100. dienā. Ponomarenko intervijā atklāj, ko darījis kara sākumā, kā šobrīd izskatās militārās darbības Donbasā un kas motivē krievu karavīrus darīt to, ko viņi dara.

Šodien ir kara 100. diena. Vai jūs atceraties pirmo dienu šogad 24. februārī?

Protams, atceros. Šo dienu mēs neviens nekad neaizmirsīsim. Lielākajai daļai Ukrainas iedzīvotāju dzīve ir sadalījusies divās daļās – pirms un pēc 24. februāra pulksten 5 no rīta. Mēs kā žurnālisti, protams, ļoti cītīgi sekojām līdzi visam notiekošajam, tāpēc naktī uz 24. februāri mēs negājām gulēt, gaidot, kas notiks.