Krievijas draudi un propaganda nevar noslēpt Ukrainas uzvaru karā, pauž Lielbritānijas ministrs

"Nekāds draudu un propagandas apjoms nespēj noslēpt faktu, ka Ukraina šajā karā uzvar," teikts Lielbritānijas aizsardzības ministra Bena Volesa trešdien izplatītajā paziņojumā.

Volesa paziņojums publicēts neilgi pēc tam, kad Krievijas diktators Vladimirs Putins izsludināja daļēju mobilizāciju. Līdzās paziņojumam par mobilizāciju agresors Putins arī vērsās pie Rietumu lielvarām, sakot, ka viņa rīcībā esot moderni ieroči un piebilstot: "Es neblefoju." Viņš apsūdzēja Rietumus par iesaistīšanos "kodolšantāžā" pret Krieviju un sacīja, ka viņam ir "daudz ieroču, lai atbildētu". Vairāk par Putina trešdienas uzrunu iespējams lasīt šeit.

"Prezidenta Putina atkāpšanās no solījumiem nemobilizēt daļu savu iedzīvotāju un nelegāla Ukrainas teritoriju anektēšana ir atzīšanās, ka viņa invāzija [Ukrainā] nav izdevusies," teikts britu ministra Volesa paziņojumā.

Voless turpina: "Viņš [Putins] un viņa aizsardzības ministrs [Sergejs Šoigu] tūkstošiem savu – slikti apbruņotu un vāji vadītu – pilsoņu ir nosūtījuši nāvē."

"Nekāds draudu un propagandas apjoms nespēj noslēpt faktu, ka Ukraina šajā karā uzvar, starptautiskā kopiena ir vienota un Krievija kļūst globāli izstumta," noslēgumā pauž britu ministrs.

Trešdien Putins paziņoja par daļēju mobilizāciju, savukārt otrdien Krievijas parlamenta apakšpalāta apstiprināja tiesību aktus, kas paredz bargākus sodus karavīriem, kas pārkāpj savus pienākumus. Krievijas Kriminālkodeksa grozījumi, kurus ātri vien apstiprināja Valsts dome, ievieš bargus sodus par pavēles nepildīšanu, dezertēšanu vai padošanos ienaidniekam.

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija ik dienu publicē aktuālo izlūkdienestu informāciju par Krievijas invāziju Ukrainā. Trešdien publicētajā ziņojumā arī analizēts lēmums par sodu palielināšanu militārpersonām, kuras nepilda savus pienākumus. Britu izlūki raksta, ka Krievijas spēki Ukrainā turpina izjust personāla trūkumu, un ka lēmums par sodu pastiprināšanu, iespējams, ir paredzēts, lai ierobežotu dezertēšanas un atteikumu skaitu un tādējādi mazinātu dažas no īstermiņā aktuālajām problēmām.

