Lielbritānijas karaliene piekrīt parlamenta darba apturēšanai

Lielbritānijas karaliene Elizabete II piekritusi premjerministra Borisa Džonsona lūgumam pirms 31.oktobrī gaidāmā "Brexit" uz laiku apturēt parlamenta darbu.

Karalienes oficiālo padomnieku sanāksme - Slepenā padome - paziņojusi, ka parlamenta darbs tiks apturēts ne agrāk kā pirmdien, 9. septembrī, un ne vēlāk kā ceturtdien, 12. septembrī. Parlamentu paredzēts atkal sasaukt pirmdien, 14. oktobrī.

Parlamenta sēžu vasaras pārtraukums beidzas 3. septembrī, bet tradicionāli tas tiek pagarināts uz laiku, kamēr norisinās ikgadējās trīs lielāko Lielbritānijas partiju kongresi. Pirmais šāds kongress būs liberāldemokrātiem un sāksies 14. septembrī, bet pēdējais - Džonsona vadīto konservatīvo kongress - noslēgsies 2. oktobrī.

Avots Džonsona birojā sacīja, ka rezultātā faktiski tiktu zaudētas tikai četras Pārstāvju palātas darba dienas.

Kopš stāšanās amatā pagājušajā mēnesī Džonsons uzstāj, ka Lielbritānija no Eiropas Savienības (ES) aizies 31. oktobrī neatkarīgi no tā, vai vienošanās par izstāšanos no bloka būs panākta, vai nē, un uzdevis aktivizēt gatavošanos bezvienošanās breksitam.

Parlamenta darbības pārtraukuma pagarinājums nozīmē, ka politiskajiem spēkiem, kuri iestājas par Lielbritānijas palikšanu ES, būs mazāk laika Džonsona plānu izjaukšanai.

Sašutusī opozīcija paziņojusi, ka Džonsons lūdzis parlamenta darba apturēšanu, apzināti cenšoties nobremzēt parlamenta deputātu mēģinājumus nepieļaut bezvienošanās "Brexit".

Plānots, ka 17. oktobrī Džonsons piedalīsies ES samitā, kurā tiks apspriesta iespējamā "Brexit" vienošanās.

Džonsons pauda pārliecību, ka abām pusēm būs gana daudz laika un arī Lielbritānijas deputātiem būs pietekami daudz laika debatēm.

Pēc Džonsona paziņojuma kritās sterliņu mārciņas kurss.