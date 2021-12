Migrantu uzbrukumu robežai uzraudzījis Baltkrievijas ģenerālmajors, paziņo Polija

Plaša mēroga trešo valstu migrantu uzbrukumu Polijas robežai 16. novembrī uzraudzījis Baltkrievijas robežsardzes priekšsēdētāja vietnieks – ģenerālmajors Romāns Podliņevs, paziņojis Polijas drošības dienestu runasvīru Staņislavs Žarins.

Ģenerlāmajors nofotografēts Kuzņicas robežpārejas punktā, kad tur notika migrantu nekārtības un mēģinājumi iekļūt Polijas teritorijā. Poļu robežsargu uzmanību piesaistījusi toreiz neidentificētā kunga uzvedība – izskatījies, ka viņš uzrauga, kontrolē un seko visam notiekošajam.

"Mēs noskaidrojām, ka vīrietis, kurš bija klātesošs migrantu uzbrukuma laikā mūsu kontrolpunktam Kuzņicā 16. novembrī, ir Baltkrievijas robežsardzes dienesta vadītāja vietnieks ģenerālmajors Romāns Podliņevs," paziņoja Žarins.

The presence of Roman Podliniev (the deputy head of the Belarusian border guards) at the time of the attack on the Polish border crossing point shows the great importance attached to the operation against Poland by the Belarusian services.https://t.co/PlEt1J6aN5 pic.twitter.com/VyR652Twz2