Nausēda: Ukrainas nākotne NATO būs viens no sarežģītākajiem jautājumiem pirms alianses samita

Vienošanās par Ukrainas dalību NATO būs viens no sarežģītākajiem jautājumiem pirms jūlija vidū Viļņā gaidāmā NATO samita, paziņojos Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.

"Tas būs viens no jautājumiem, pie kuriem mums visvairāk vajadzēs strādāt atlikušajos mēnešos līdz NATO samitam," Nausēda sacīja ziņu aģentūrai BNS vizītes laikā Berlīnē.

Lietuvas prezidents norādīja, ka pagaidām dalībvalstu vidū nav vienprātības par Ukrainas uzņemšanu NATO.

"Mēs visi vēlamies, lai Ukraina sadzirdētu skaidrus, taustāmus signālus par tās dalību. No otras puses, mēs saprotam, ka to nevar izdarīt kara apstākļos," atzina Nausēda, piebilstot, ka tādi lēmumi aliansē ir jāpieņem vienprātībā, "tādēļ mums par to būs jāvienojas".

Viņš uzsvēra, ka NATO nevar arī turpmāk atkārtot "nogurdinošās frāzes" par atvērto durvju politiku, tomēr Lietuvas prezidents atteicās komentēt par iespējamo Viļņas samita deklarācijas tekstu.

"Es vēlētos redzēt skaidru signālu par iespējām tuvināties NATO struktūrām un Ukrainas vietu vienotā drošības arhitektūrā," pauda Nausēda.

Ukrainas armija "varētu būt pieredzes bagātākā no visām Eiropas Savienības armijām, jo tā ir kristīta kara laika apstākļos", un tas ir jāņem vērā, izskatot Ukrainas uzņemšanu NATO, paziņoja Lietuvas prezidents.

Tūkstošiem cilvēku, kas "ir pārbaudījuši savu profesionalitāti un militāro garu kaujas apstākļos, ir milzu aktīvs", kas "mūs tikai stiprinās, nevis pavājinās", viņš klāstīja.

"Tomēr es atkārtoju, ka nevaram runāt par to, kas kara laikā nav iespējams," piebilda Nausēda, uzsverot, ka "mums ir jārunā par karu, par mieru un par algoritmu".

Viņš informēja, ka, ceturtdien tiekoties ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu, ir runājis arī par militāro un politisko atbalstu Ukrainai.

Nausēda sacīja, ka ir pateicies Vācijas kancleram par viņa valsts atbalstu Ukrainai un ir saņēmis Šolca apliecinājumu, ka Vācija "turpinās atbalstīt Ukrainu visos iespējamos veidos".

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs pirms nedēļas paziņoja, ka visas NATO dalībvalstis piekrīt Ukrainas uzņemšanai aliansē, tomēr pašlaik galvenā uzmanība ir jāpievērš tam, lai palīdzētu Kijivai uzvarēt Krieviju karā.

Stoltenbergs arī pavēstīja, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pieņēmis ielūgumu piedalīties jūlijā Viļņā gaidāmajā NATO samitā.

Savukārt Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss iepriekš paziņoja, ka Ukrainas iestāšanās NATO nebūs strauja, paskaidrojot, ka tādus lēmumus nevajadzētu pieņemt tikai solidaritātes jūtu iespaidā.

Janvārī tika ziņots, ka Nausēda plāno tikties ar NATO dalībvalstu līderiem pirms jūlijā Viļņā gaidāmā alianses samita, lai vairotu atbalstu iecerei par Ukrainas uzņemšanu NATO.

NATO samits Lietuvā notiks 11.-12. jūlijā.