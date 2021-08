Talibi, haoss, lidmašīnas: Kabulas lidosta pēc vēsturiskās ASV aiziešanas

Naktī uz otrdienu, 31. augustu, pēdējā ASV militārā lidmašīnā pacēlās no Kabulas lidostas un līdz ar to noslēdzās ne vien vērienīgā evakuācijas operācija, bet arī 20 gadus ilgusī militārā misija Afganistānā.

Pēdējais amerikāņu karavīrs, kurš iekāpa lidmašīnā, ir 82. gaisa desanta divīzijas komandieris ģenerālmajors Kriss Donahjū. Šī fotogrāfija, domājams, tagad kļūs par vienu no šī kara noslēguma simboliem.

"Taliban" paziņoja, ka valsts nu ir "ieguvusi neatkarību" un pilsētu piepildīja šāvienu un trasējošo ložu kārtas tumšajās debesīs, kaujiniekiem svinot šo notikumu. Par pagājušo nakti vairāk var lasīt šeit.

Jau naktī parādījās video, kā "Taliban" specvienības "Badri-313" vīri ienāk lidostas angāros.

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan. pic.twitter.com/flJx0cLf0p