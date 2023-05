Ukraina turpina kontrolēt nelielu Bahmutas daļu, informē ministrijā

Ukrainas bruņoties spēki joprojām kontrolē nelielu Bahmutas daļu pilsētas dienvidrietumos, atsaucoties uz Ukrainas aizsardzības ministra vietnieces Annas Maļaras paziņojumu, vēsta aģentūra UNIAN.

Maļara skaidro, ka pretinieks nav atteicies no sava galvenā plāna iekarot visu Ukrainu, bet, tā kā tas neizdodas, notiek mēģinājumi virzīties pa mazam gabaliņam.

Pašlaik okupanti vēlas sasniegt Donekas un Luhanskas apgabalu administratīvās robežas. Sīvākās kaujas notiek pie Marinkas, Avdijivkas un Bahmutas. Vislielākie okupantu spēki savilkti tieši pie Bahmutas.

"Vakar mūsu Bruņotajiem spēkiem palika kontrole pār noteiktiem infrastruktūras un rūpniecības objektiem, kā arī privāto sektoru dienvidrietumu rajonā – tas ir "Lidmašīnas" rajons. Tāpat kontrole pār šo jau nelielo pilsētas daļu saglabājas arī šodien," teica Maļara.

Someone destroyed the iconic Mig-17 that was located on the western entrance to #Bakhmut. #OSINT #UkraineRussiaWar #Ukraine pic.twitter.com/WB4BI6bqSk