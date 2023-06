Vairumā frontes sektoru iniciatīva ir Ukrainai; čečeni nespēj ieņemt Marinku

Ļoti sarežģītos operatīvās ainas apstākļos vairākos frontes sektoros rit smagas kaujas, bet lielākoties iniciatīva ir Ukrainas spēku pusē, teikts Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas ikrīta izlūkinformācijas ziņojumā.

Visticamāk, Krievijas spēkiem joprojām ir dota pavēle pēc iespējas ātrāk atgriezties pie uzbrukuma, raksta briti, norādot, ka čečenu vienības neveiksmīgi mēģinājušas ieņemt Marinku netālu no Doneckas, kur frontes līnija ir maz mainījusies kopš 2015. gada.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 June 2023.