Advokātam un kompanjoniem inkriminē liecinieku ietekmēšanu Zeiļas krimināllietā

Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde rosinājusi prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret kādu advokātu un vēl diviem cilvēkiem par par cietušā ietekmēšanu krimināllietā, kas sākta par cilvēku tirdzniecību un seksuālu vardarbību pret personām, izmantojot to bezpalīdzības stāvokli, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau rakstīs, ka krimināllietā par iespējamo seksuālo vardarbību un citiem nodarījumiem, kurā uz apsūdzēto sola sēdušies vairāki vīrieši, tostarp katoļu baznīcas priesteris Pāvels Zeiļa, notikuši mēģinājumi ietekmēt cietušo, lai viņš mainītu savas liecības, savulaik ziņoja Latvijas Televīzija.

LETA vēsta, ka šobrīd prokuratūrā nonākusi krimināllieta pret advokātu un vēl diviem cilvēkiem ir par cietušā ietekmēšanu patlaban tā dēvētajā "Zeiļas krimināllietā", ko Rīgas pilsētas tiesa paredzējusi turpināt skatīt ceturtdien, 25. maijā, pulksten 10.

VP "Delfi" uzzināja, ka 22. maijā policija pabeidza izmeklēšanu lietā par kādas no cilvēktirdzniecības un seksuālās vardarbības cietušas personas ietekmēšanu – cietušo personu, apzinoties viņa rīcībnespēju un veselības traucējumus, trīs citas personas dažādos veidos ietekmēja, lai cietušais mainītu savas liecības tiesā par labu pāridarītājam.

Visas trīs iespējamās vainīgās personas tika aizturētas un viņām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

VP atgādina, ka 2019. gada februārī kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu par cilvēku tirdzniecību un seksuālu vardarbību pret personām, izmantojot to bezpalīdzības stāvokli. Par aizdomās turētiem šajā lietā tika atzīti trīs vīrieši, kuri dzimuši 1945., 1955. un 1958. gadā.

Sākoties tiesvedības procesam, uz tiesu liecību sniegšanai tika saukta viena no cietušām personām. Savukārt vienas apsūdzētās personas aizstāvību tajā lietā nodrošināja zvērināts advokāts, kurš, nolūkā palīdzēt savam aizstāvamajam izvairīties no kriminālatbildības, veica cietušās personas ietekmēšanu.

Par šo faktu tiesa ziņoja VP, kas sāka kriminālprocesu, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus.

Izmeklēšanas laikā likumsargi noskaidroja, ka zvērināts advokāts, kura vārdu prokuratūrā neatklāj, apzinoties, ka cietušajam ir garīgās attīstības traucējumi, un uzzinot viņa dzīvesvietu, centās par labu savam aizstāvamajam ietekmēt cietušo personu.

Tāpat iespaidošanā tika piesaistītas vēl divas personas, kuras tobrīd dzīvoja kopā ar cietušo. Viena no viņām noformēja pilnvaru, ar kuras palīdzību uz tiesu varēja sūtīt dažādus iesniegumus un dokumentus cietušā vārdā ar viņa parakstu par it kā viņa atteikšanos no apsūdzības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai par noziedzīgām darbībām cietušais nevienam nestāstītu, viņš tika iebiedēts, viņa zvanus kontrolēja, aizliedza sarunāties ar cilvēkiem, kuriem cietušais uzticējās, aizliedza viņam braukt uz tiesas sēdēm, stāstot, ka visas šīs darbības tiek veiktas, lai viņu pasargātu.

Tāpat iespaidošanā iesaistītās personas nodrošināja cietušā intervēšanu par tiesvedību saistītiem jautājumiem, kas tika nofilmēta un ievietota interneta sociālajās platformās.

Likumsargi izmeklēšanas laikā noskaidroja arī to, ka viena no personām, pie kurām dzīvoja cietušais, nelikumīgi izmantoja cietušā maksāšanas līdzekļus.

Kriminālprocesā, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 301. panta 1. daļas par iespējamo piespiešanu dot nepatiesu liecību vai atteikties no liecībām tiesā, 193.1 panta 1. daļas par tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli un 193. panta 2. daļas par sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, par aizdomās turētām tika atzītas trīs personas – divi vīrieši, kuri dzimuši 1966. un 1975. gadā, un viena 1962. gadā dzimusi sieviete.

Krimināllikums par piespiešanu dot nepatiesu liecību vai atteikties no liecībām tiesā kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai probācijas uzraudzību, vai sabiedrisko darbu, vai arī naudas sodu.

Šī likuma 193.1 panta 1. daļa paredz, ka par tādu datu iegūšanu, pārvietošanu vai izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli, kā sods piemērojama brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, bet par sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu kā sods var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai arī īslaicīga brīvības atņemšana, vai sabiedriskais darbs, vai arī naudas sods.

22. maijā VP pieņemts lēmums par kriminālprocesa nodošanu Daudznozaru specializētai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

VP atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

"Zeiļas krimināllieta" tiek skatīta kopš 2019. gada. Lietas izskatīšana kavējusies gan apsūdzēto slimošanas dēļ, gan liecinieku neierašanās uz tiesu dēļ. "Delfi" jau rakstīja, ka prokuratūra 2019. gada 7. martā uzrādīja apsūdzības krimināllietā par seksuālu vardarbību un cilvēktirdzniecību, kurā viens no aizdomās turētajiem ir Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteris Zeiļa.

Žurnāls "Ir" savulaik vēstīja, ka apsūdzētais Zeiļa devies pensijā.

Portāls "Delfi" iepriekš ziņojis, ka sākotnēji krimināllietā tika apsūdzētas trīs personas – 1945. gadā, 1955. gadā un 1958. gadā dzimuši vīrieši. 2019. gada jūnijā kriminālprocess izbeigts pret vienu apsūdzēto – 1955. gadā dzimušo – viņa nāves dēļ.

Saskaņā ar apsūdzību noziedzīgie nodarījumi izdarīti laika posmā no 2017. gada līdz 2018. gadam.

Viens no apsūdzētajiem veica dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, izmantojot nepilngadīgā cietušā uzticību un atkarību. Noziegums veikts 2017. gada martā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Savukārt laika periodā no 2017. gada beigām līdz 2018. gada augustam šī persona veica dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, izmantojot vēl kāda cietušā bezpalīdzības stāvokli un uzticību. Arī šis noziegums veikts personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Zināms, ka šis noziegums vērsts pret kādu garīgi slimu vīrieti.

Pret minēto vīrieti noziegumu vērsis arī Zeiļa, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija. Zeiļa apsūdzēts par cilvēku tirdzniecību un dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā personu grupā, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli.

Zeiļa kādu laiku pavadīja apcietinājumā, taču vēlāk tika atbrīvots pret 5000 eiro drošības naudu.

Izmeklēšanas laikā gan Rīgā, gan Rēzeknē tika veiktas vairākas kratīšanas, izņemti dažādi video un foto faili, kuros tika konstatēti pornogrāfiska rakstura materiāli. Kriminālprocesā uzlikts arests naudai virs 20 000 eiro un zelta monētām gandrīz 10 000 eiro vērtībā.

Viens no cietušajiem, kurš tagad sasniedzis pilngadību, uzaudzis bērnunamu sistēmā, teju visu savu mūžu pavadot bērnunamos un pansionātos. Viņam ir konstatēta garīga atpalicība, bet rīcībspēja nav atņemta, tādēļ viņš dienas laikā drīkstējis brīvi atstāt pansionāta teritoriju, lai dotos savās darīšanās. Tieši šādā veidā puisis Rīgas autoostā iepazinies ar saviem pāridarītājiem – diviem padzīvojušiem vīriešiem virs 60 gadu vecuma, kurus saukuši Pēteris un Aivars.