Blēdis no bankas mēģina izshēmot 100 miljonus; KNAB viņu notver

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pērn prokuratūrai nosūtījis kādu krimināllietu par mēģinājumu no kādas komercbankas izkrāpt turpat 100 miljonus eiro. Portāls "Delfi" noskaidroja, ka minētais kriminālprocess jau nonācis tiesā, un uz apsūdzēto sola sēdies kāds vīrietis.

Pārskatā par darbu 2019. gadā KNAB norāda, ka prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nosūtīts kriminālprocess par krāpšanas mēģinājumu. Sākotnējā KNAB rīcībā esošā informācija liecinājusi, ka fiziska persona kādas bankas pārstāvim pieprasījusi summu 15% apmērā no bankas aktīviem tālākai nodošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) amatpersonām, lai bankas likvidācijas procesā nodrošinātu tās izvēlētā likvidatora apstiprināšanu. 15% no šīs bankas aktīviem bija 97 375 800 eiro. Izmeklēšanā KNAB noskaidrojis, ka fiziskā persona radīja šķietamību, ka viņai ir pieejama informācija no FKTK.

Sākotnēji KNAB kriminālprocesu sāka par iespējamu kukuļa pieprasīšanu, bet izmeklēšanā, izvērtējot iegūtos pierādījumus, pārkvalificēja par krāpšanu un rosināja sākt kriminālvajāšanu pret vienu personu par krāpšanas mēģinājumu.

Finanšu nozares asociācijas dati par Latvijas komercbanku aktīviem pērnā gadā liek pieļaut, ka krāpnieka iespējamais upuris varētu būt bijusi "PNB banka", jo tās aktīvu apjoms diezgan precīzi atbilst tam apjomam, uz kuru pretendēja notvertais "sarunu vedējs".

Jau vēstīts, ka "PNB bankas" darbība tika apturēta 2019. gada 15. augustā, bet 12. septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pasludināja "PNB banku" par maksātnespējīgu. Ar pieteikumu par bankas pasludināšanu par maksātnespējīgu tiesā vērsās FKTK.

Ģenerālprokuratūrā portālam "Delfi" apstiprināja, ka šāds kriminālprocess tika saņemts, bet jau 2019. gada 21. jūnijā tas nosūtīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai iztiesāšanai pēc Krimināllikuma 177. panta 3. daļas un Krimināllikuma 15. panta 4. daļas. Par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Tiesā portāls "Delfi' noskaidroja, ka nākamā tiesas sēde paredzēta 24. februārī pulksten 11.30. Kā liecina ieraksts publiski pieejamajā informācijas sistēmā par tiesās izskatāmajām lietām, iepriekš izskatīšanai noliktas trīs tiesas sēdes, taču tās atliktas. Kā norādīja tiesā, lietas iztiesāšana tikusi atlikta apsūdzētā slimības dēļ.

Krimināllietā par cietušo atzīta banka.