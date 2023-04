Eksministra Ģirģena padoto 'izmānītā telefona lietā' soda ar 18 000 eiro

Rīgas pilsētas tiesa šonedēļ pasludināja spriedumu krimināllietā, kas tika sākta par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu pēc tam, kad Sandis Ģirģens 2021. gadā atstāja iekšlietu ministra amatu un līdzi paņēma valstij atdodamo “iPhone” telefonu.

Tiesa atzina par vainīgu šajā krimināllietā apsūdzēto telefona izkārtotāju – Ģirģena kādreizējo padoto, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (IeM IC) vadītāju Līgu Lapiņu. Viņai tika piespriests naudas sods 30 minimālo mēnešalgu (18 600 eiro) apmērā. Lapiņai jāatlīdzina valstij Ģirģena telefona atlikusī vērtība – 532,56 eiro, trešdien ziņo "Latvijas Avīze".

Prokurors gan bija lūdzis viņai piemērot lielāku naudas sodu – 40 minimālās mēnešalgas jeb 24 800 eiro. Pēc sprieduma pasludināšanas viņš pauda, ka ar to ir apmierināts – "taisnīgums ir nodrošināts!".

Spriedumu gan iespējams pārsūdzēt, ziņo laikraksts.

"Latvijas Avīze" atgādina, ka mobilie telefoni tiek izsniegti daudzām IeM amatpersonām, arī ministriem. Ģirģens, stājoties ministra amatā, saņēmis jaunu "Apple Iphone XR", kura vērtība tobrīd bijusi nepilns tūkstotis eiro. Pēc nepilniem diviem gadiem, kad no valdības koalīcijas aizgāja partija "KPV LV", Ģirģenam iekšlietu ministra amats bija jāpamet.

IeM iekšējie normatīvie akti neparedzēja iespēju ministram telefonu paturēt. Tajos bija noteikts, ka mobilo tālruņu lietošanas termiņš ir pieci gadi – jJa kāds lietotājs pārtrauc darba attiecības, viņam aparāts jāatdod IC.

Mobilos tālruņus, kurus iepriekš bija lietojušas augsta ranga amatpersonas, tostarp ministri, citiem gan nedodot, jo no tiem neesot iespējams iztīrīt visus datus, tostarp arī neizpaužamas ziņas, kas tur varētu atrasties. Šādi telefoni tiekot glabāti noliktavā, kamēr paiet pieci gadi, kad tos var norakstīt un iznīcināt. Nekāda iespēja, ka lietotājs telefonu no valsts varētu nopirkt, samaksājot tā atlikušo vērtību, nepastāvot, raksta "Latvijas Avīze".

Ģirģens esot bijis gatavs gan samaksāt par telefonu, gan atstāt vietā kādu citu tālruni. "Latvijas Avīze" atzīmē, ka no tiesā izskanējušās informācijas "varēja saprast, ka Ģirģena lietotais dienesta telefons tobrīd vairs nebija tajā labākajā tehniskajā stāvoklī – gan stikliņš ieplīsis, gan skaļrunis ar defektu". Krimināllietas materiāliem telefonu gan neesot izdevies pievienot, jo Ģirģens skaidrojis – aparāts esot izkritis no kabatas, kad viņš braucis ar motociklu.

Lapiņa savu vainu dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā mantkārīgā nolūkā neatzina. Viņa liecināja, ka esot tikai konsultējusies ar padotajiem par iespējām, kā ministrs telefonu varētu paturēt, bet saņēmusi atbildes, ka tas neesot iespējams. Konkrētu rīkojumu veikt nelikumīgas darbības nevienam neesot devusi, raksta laikraksts.

Par to, ka viņas padotie Ģirģena telefona vietā atnesa kādu vecu aparātu un noformēja dokumentus, kas apliecināja, ka tas vairs nav lietojams, bet pēc tam to telefonu iznīcināja, IC vadītāja teicās nezinām. Uz attiecīgajiem dokumentiem gan ir Lapiņas elektroniskais paraksts, bet to viņa skaidroja tā, ka parasti vienā reizē parakstījusi lielāku daudzumu aktu, bet neiedziļinājās, kas katrā no tiem rakstīts, ziņo "Latvijas Avīze".

Jau rakstīts, ka Ģirģenam valsts nodrošināja kabinetu, automašīnu ar šoferi, datoru un telefonu. 2019. gada maijā ministrs saņēma "Apple iPhone XR". Ģirģenam pēdējā darbadienā telefons bija jāatdod valstij.

TV3 raidījums "Nekā personīga" savulaik ziņoja, ka IeM IC darbinieki stāstījuši, ka Lapiņa likusi nokārtot, lai telefons paliktu ministra īpašumā. Viņi pakļāvušies, jo baidījušies iebilst. Informācijas centrs izlēmis Ģirģena "iPhone" norakstīt kā sabojātu. Lai to nokārtotu, savu roku pielikuši vismaz četri darbinieki, un firma. Tā, neredzot aparātu, sagatavojusi izziņu, ka tālrunis ir tiktāl bojāts, ka vairs nav remontējams. Lai iegūtu aktu par telefona iznīcināšanu, darbiniece upurējusi vecu "Samsung" tālruni.

Lapiņa komentārus radījumam nesniedza, bet Ģirģens sacījis, ka "tā ir safabricēta krimināllieta, lai atriebtos cilvēkiem, kuri strādā valsts nacionālajās interesēs, kuri ir atklājuši karteļus un darījuši visu, lai stiprinātu valsts iekšējo drošību".

Uz žurnālista precizējošu jautājumu, vai tiesa, ka Ģirģens izmeklētājiem teicis, ka telefons viņam pazudis, jo izkritis no kabatas, kad braucis ar motociklu, bijušais ministrs turpināja savu: "Tie ir jūsu kaut kādi mistiskie pieņēmumi. Es vēlreiz saku, šī krimināllieta ir safabricēta".