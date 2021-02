Kriminālvajāšanai nodota krimināllieta par cilvēktirdzniecību Lielbritānijā

Šī gada 8. februārī Valsts policija (VP) nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret noziedzīgās grupas galveno organizatoru, kurš piecu gadu garumā nodarbojies ar maznodrošinātu Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanu piespiedu darbā Lielbritānijā, portālu "Delfi" informēja VP pārstāve Gita Gžibovska.

Portāls "Delfi" jau rakstījis, ka 2017. un 2018. gadā tika aizturēta personu grupa, kuras dalībnieki piecu gadu garumā bija nodarbojušies ar maznodrošinātu Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanu piespiedu darbā Lielbritānijā.

Turpinot izmeklēšanu saistībā ar šo lietu izdalītā kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, VP nodeva lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret cilvētirdzniecības galveno organizatoru.

2017. gada novembrī no Lielbritānijas tiesībsargājošām iestādēm ar Eiropola starpniecību tika saņemta informācija, ka laika posmā no 2013. gada līdz 2017. gada maijam Latvijā tika vervētas personas darbam Lielbritānijā, darba ekspluatācijas nolūkā.

Pēc informācijas saņemšanas, 2017. gada 30. novembrī VP tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 154.1 panta trešās daļas, par to, ka organizēta personu grupa kopš 2013. gada Latvijā vervēja un pārvadāja uz Lielbritāniju personas ekspluatācijas nolūkā.

Kriminālprocess papildus tika kvalificēts pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas – par mobilā telefona nolaupīšanas faktu 2018. gada 5. janvārī. Kā arī pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa; par draudiem nogalināt vai nodarīt smagus miesas bojājumus, ar mērķi iebiedēt lieciniekus sniegt policijai liecības par cilvēku tirdzniecības faktu.

2018. gada 17. janvārī kriminālprocesa ietvaros tika izveidota apvienotā izmeklēšanas grupa ar Lielbritānijas tiesībsargājošām iestādēm.

2018. gada 7. novembrī Lielbritānijas tiesa notiesāja deviņus organizētās grupas dalībniekus par cilvēku tirdzniecības un darba ekspluatācijas veikšanu un atbalstīšanu organizētā grupā.

Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka organizētā noziedzīgā grupa laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30. jūlijam Latvijas teritorijā vervēja maznodrošinātas personas, iegādājās tām aviobiļetes uz Lielbritāniju, kur izmitināja un paverdzināja, ar vardarbību atņemot personu identifikācijas dokumentus un iepriekš noformētās norēķinu kartes.

Vēlāk paverdzinātās personas tika izmantotas dažādos darbos, bet paverdzināto personu norēķinu kartes prettiesiski izmantoja, noņemot no tām ieskaitīto darba algu skaidrā naudā bankomātos. Organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki arī prettiesiski izmantoja paverdzināto personu norēķinu kartes ikdienas tēriņiem, kā arī citu paverdzināto personu nogādāšanai uz Lielbritāniju. Pēc Lielbritānijas tiesībsargājošo iestāžu datiem, kopumā tika identificētas 23 paverdzinātās personas no Latvijas.

Kriminālprocesa ietvaros no Lielbritānijas tiesībsargājošajām iestādēm tika saņemta informācija vēl par vairākām personām, kuras darbojās organizētās noziedzīgās grupas sastāvā un, kurām Lielbritānijas tiesībsargājošās iestādes nebija izvirzījušas apsūdzības, jo tika konstatēts, ka tās noziedzīgos nodarījumus bija izdarījušas Latvijas teritorijā.

Līdz ar ko kriminālprocesa ietvaros par aizdomās turētiem tika atzītas vēl piecas personas, no kurām attiecībā pret trīs personām tika izdalīti kriminālprocesi, kas tika nodoti Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Ņemot vērā, ka viena no aizdomās turētajām personām joprojām atrodas Lielbritānijā, kur izcieš Lielbritānijas tiesas piespriesto brīvības atņemšanas sodu, kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšana pret šo personu vēl nav pabeigta.

2021. gada 5. janvārī no minētā kriminālprocesa tika izdalīts cits kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas, 195. panta pirmās daļas un 195. panta otrās daļas, attiecībā pret noziedzīgās grupas galveno organizatoru par mobilā telefona nolaupīšanu, kas izdarīta 2018. gada 5. janvārī Jūrmalā; par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu laika posmā no 2015. gada 30. septembra līdz 2018. gada 20. februārim, un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu personu grupā laika posmā no 2015. gada 30. septembra līdz 2018. gada 20. februārim.

Kriminālprocesa ietvaros tika pieņemti lēmumi par aresta uzlikšanu minētās personas mantai – luksus klases automašīnai "BMW" un zemes gabalam Jūrmalā. Kriminālprocesa ietvaros arestētais transportlīdzeklis tika realizēts un zemes gabals ar tiesas lēmumu tika atzīts par noziedzīgi iegūtu un konfiscējamu.

2021. gada 8. februārī izdalītais kriminālprocess tika nodots Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Portāls "Delfi" jau rakstīja, ka 2017. gada 12. septembrī, īpašā operācijā Dārbi pilsētā Lielbritānijā par cilvēktirdzniecību aizturēja sešas personas un atrada desmit potenciālos "mūsdienu vergus no Latvijas.

Aizdomās par "mūsdienu verdzību" aizturētās personas ieradās Dienviddārbišīras miertiesā, kur par tirdzniecību bija apsūdzēti trīs vīrieši un divas sievietes: Ainars Pelcis, Ilgvars Pelcis, Karlis Aleksandrovs, Magdalena Kleina, un Jolanta Pelce.

Aizturēšanas operācija Dārbi pilsētā un izmeklēšana notikusi ciešā sadarbībā ar Latvijas Valsts policiju. Policija informēja, ka aizdomās turamie ir Latvijas valstspiederīgie. Sākotnēji VP bija ieguvusi informāciju, ka Lielbritānijā, iespējams, tiek ekspluatēti vairāki cilvēki no Latvijas un ka arī viņu ekspluatētāji, iespējams, ir Latvijas valstspiederīgie.

Latvijas likumsargi informāciju nodevuši saviem Lielbritānijas kolēģiem un, turpinot informācijas apmaiņu, Lielbritānijas kolēģi veikuši speciālās izmeklēšanas darbības un atraduši desmit Latvijas valstspiederīgos – deviņus vīriešus un vienu sievieti –, kuri atradušies "mūsdienu verdzībā". Visas ekspluatētās personas bijušas pilngadīgas.

VP pauda, ka konkrētajā gadījumā cietušie bijuši sociāli viegli iespaidojamas personas, proti, viņiem bijušas atkarības, parādi un sociāli nelabvēlīgi apstākļi Latvijā.