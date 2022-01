Lemberga dēls lūgs apelācijas instanci arestēt viņam un māsai piederošu mantu

Bijušā Ventspils mēra Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij") dēls Anrijs, kurš kopā ar tēvu apsūdzēts krimināllietā, lūgs apelācijas instanci šajā lietā arestēt viņam un māsai Līgai piederošu mantu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šāds lūgums tikšot izteikts, jo visu lietas izskatīšanas laiku pirmajā instancē lietā potenciāli konfiscējamā manta – vairāk nekā 30 uzņēmumu kapitāla daļas vai akcijas – pretēji publiski paustajam nekad nav bijušas arestētas, bet gan nodotas "nekontrolētā pārvaldībā" Šveices advokātam Rūdolfam Meroni, aģentūru LETA skaidroja Anrijs Lembergs.

Viņš paziņojumā presei raksta, ka sākotnējais lēmums par mantas arestu nekad nav ticis atzīts un izpildīts ārvalstīs, lai gan par to bija informēti gan lietas prokurori, gan pirmās instances tiesa.

Anrijs Lembergs uzskata, ka neatkarīgi no tā, kāda mantas piederība tiks noteikta galīgajā spriedumā šajā kriminālprocesā, patlaban lietā esošais mantisko jautājumu risināšanas mehānisms ir "iluzors, defektīvs un nesasniedz tam paredzēto mērķi". Tā rezultātā it kā arestētajai, bet faktiski - Meroni un viņa kontrolēto kompāniju valdījumā esošajai mantai tiekot nelikumīgi mainīti īpašnieki un apzināti samazināta vērtība.

Ja patlaban būtu nepieciešams izpildīt spriedumu, attiecībā uz arestētās mantas atdošanu īpašniekiem vai konfiskāciju tas nebūtu iespējama, apgalvo Anrijs Lembergs.

Viņš norāda, ka vienīgais veids, kā nodrošināt sprieduma izpildi, lai kāds tas būtu, ir nekavējoties pieņemt lēmumu par Latvijas un ārvalstu kompāniju mantas arestu, nodrošinot šī lēmuma atzīšanu un izpildi arī attiecīgajās ārvalstīs saskaņā ar to normatīvajiem aktiem.

Rīgas apgabaltiesa bijušā Ventspils mēra krimināllietu apelācijas kārtībā sāks izskatīt 1. februārī.

Jau ziņots, ka Iekšlietu ministrija iesniegusi izskatīšanā valdībā ierobežotas pieejamības ziņojumu saistībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) izsludināto iepirkumu par Lemberga lietā arestētās mantas pārvaldīšanu un novērtēšanu.

Ņemot vērā, ka valdības lēmumam par šo ziņojumu var būt ietekme uz konkursa dialogu, iepirkuma komisija ir lēmusi turpināt konkursa sarunas tikai pēc ziņojuma izskatīšanas valdībā.

Iepirkumā NVA bija saņēmusi piedāvājumus no AS "BDO Latvia", SIA ""Ernst & Young Baltic", AS "KPMG Baltics AS" un advokātu biroja "Vilgerts".

Rīgas apgabaltiesa pērn 22.februārī toreizējam Ventspils domes priekšsēdētājam piesprieda piecu gadu cietumsodu, mantas konfiskāciju un 20 000 eiro sodu. Ja nākamās tiesu instances nemainīs šādu spriedumu, Lembergam tiks konfiscēti īpašumi, uzņēmumu kapitāldaļas, automašīnas, naudas līdzekļi un citas mantas miljoniem eiro vērtībā.

Aivaru Lembergu pēc sprieduma nolasīšanas apcietināja tiesas zālē, jo tiesa lēma līdz šim spēkā esošos drošības līdzekļus atcelt.

Rīgas apgabaltiesa 2020. gada 17. augustā atcēla Meroni no Lemberga krimināllietā arestētās mantas glabāšanas. Šīs lietas tiesnese Irīna Jansone žurnālistiem 22.februārī pēc sprieduma pasludināšanas skaidroja, ka lēmums mainīt glabātāju arestētajai mantai tika pieņemts, jo pret Meroni Valsts policijā sākts kriminālprocess. Policija paziņoja, ka kriminālprocess sākts par Meroni rīcību, pārvaldot Lemberga mantu.