'Uzbrukumu puisim ar Ukrainas karogu jāskata atklātā tiesas procesā' – Stukānu aicina biedrība

Uzbrukums puisim ar Ukrainas karogu 20. maijā pēc gājiena "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" ir politiski motivēts naida noziegums un uzbrucējam piespriestais sods neatbilst pastrādātā nozieguma dziļākajai jēgai, tāpēc tas būtu jāizskata atklātā tiesas procesā un vainīgajām personām jāsaņem cietumsods, vēstulē ģenerālprokuroram aicina biedrība "4. maija Deklarācijas klubs".

Kā norāda biedrība, gājiens bija mierpilns, vērsts uz demokrātiskas Latvijas valsts nākotni, kura sevī ietver tos mūsu valsts iedzīvotājus, kuri savās domās un rīcībā ir pret agresiju kā Latvijā, tā arī mūsu kaimiņvalstī Ukrainā.

Pēc gājiena jaunietim, kurš ap pleciem bija apņēmis Ukrainas valsts karogu, uzbruka persona. Vēstulē norādīts, ka uzbrucēja darbības bija vērstas uz nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu – tas bijis politiski motivēts naida noziegums, vērsts uz to, lai demonstrētu atbalstu agresorvalstij Krievijai un tās politikai Ukrainā, jo jaunietis tika izraudzīts par uzbrukuma mērķi tikai tāpēc, ka agresīvo personu nokaitināja Ukrainas valsts simbols – karogs.

Tiesiskā valstī absolūti nepieņemams ir arī fakts, ka agresīvo personu neapturēja viņa dzīvesbiedre – policiste, pauž biedrība.

Uzbrucējam prokuratūra kā sodu piemērojusi 200 stundu piespiedu darba sabiedrības labā. Tomēr "4. maija Deklarācijas klubs" aicina ņemt vērā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, kas neatbilst pastrādā nozieguma dziļākajai jēgai – tas kalpos kā uzmundrinājums līdzīgi domājošām personām, ja valstī, pastrādājot naida noziegumus, vainīgie netiks sodīti atbilstoši nodarījuma raksturam un radītajam kaitējumam.

"Mēs uzskatām, ka uzbrukumi personām, kas pauž atbalstu Ukrainai, nedrīkst būt vērtēti un tiesāti kā parasti huligāniski izlēcieni. Mēs esam atjaunojuši Latvijas Republiku un arī Latvijas Republikas Satversmes darbību. Latvijai ir jābūt vietai, kurā jebkurš sabiedrības pārstāvis, kurš iestājas par demokrātiju, brīvību, neatkarību un nosoda agresorvalsts Krievijas izraisīto karu Ukrainā, var justies droši un neapdraudēti," norāda biedrība.

Tāpēc "4. maija Deklarācijas klubs" mudina ģenerālprokuroru darīt visu, kas viņa spēkos, lai šis noziegums tiktu izskatīts atklātā tiesas procesā un vainīgās personas saņemtu nodarījumam atbilstošu reālu cietumsodu.

Prokuratūra 14. jūnijā pabeidza kriminālprocesu, apsūdzēto atzīstot par vainīgu nozieguma izdarīšanā un tika sodīts ar 200 sabiedriskā darba stundām.

Apsūdzētais ir arī atlīdzinājis cietušajam pieteikto mantiskā un morālā kaitējuma kompensāciju 6034 eiro apmērā.

Jau ziņots, ka piektdien, 20. maijā, Rīgā, netālu no Sakuras dārza kāds vīrietis izkāpa no savas automašīnas, nodarīja miesas bojājumus personai ar Ukrainas karogu, pēc kā aizbrauca no notikuma vietas.

Policija agresīvā vīrieša automašīnu atrada kādas privātmājas pagalmā, taču tai bija nomainītas valsts reģistrācijas numurzīmes, lai iespējamā vainīgā persona slēptu savu atrašanās vietu.

Ap pulksten diviem naktī likumsargi kopā ar Speciālo uzdevumu bataljona darbiniekiem aizturēja meklēto personu – 1984. gadā dzimušu vīrieti, kurš bija slēpies savā dzīves vietā bēniņos aiz skursteņa. Tiesa viņam kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, taču deviņas dienas vēlāk viņš tika atbrīvots.