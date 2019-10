Valsts policija sākusi kriminālprocesu par, iespējams, neesošu datorprogrammu iegādi VM

Valsts policija šoruden sākusi kriminālprocesu par, iespējams, neesošu datorprogrammu miljons eiro vērtībā iegādi Veselības ministrijā (VM). To pašu programmu iegādājusies arī Iekšlietu ministrija (IeM), kas tagad atklājusi iespējamus pārkāpumus iepirkumā. Tos pārbaudīs Valsts policija un Iekšējās drošības birojs (IDB), svētdien ziņo TV3 raidījums "Nekā Personīga".

Raidījums jau iepriekš vēstīja par aizdomīgiem datorprogrammu pirkumiem Veselības ministrijā (VM). Proti, pašreizējā veselības ministre Ilze Viņķele (A/P) maijā nāca klajā ar paziņojumu, ka, lai ieviestu veselības sistēmu, kas sašķirotu iedzīvotājus atbilstoši diviem pakalpojumu groziem, negodprātīgi iztērēti 600 tūkstoši eiro. "Nekā Personīga" savukārt vēstīja, ka tos saņēma bijušās veselības ministres Andas Čakšas (JV) bijušā dzīvesbiedra Jura Pūces uzņēmums.

Organizēt iepirkuma procedūru katru reizi, kad kādai valsts iestādei vajag kādu datorprogrammu, ir lieka resursu šķērdēšana. Tādēļ "Microsoft Word" vai "Tildes biroju" valsts iestādes bez liekas birokrātijas pērk Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, ko uztur Valsts Reģionālās attīstības aģentūra.

Pērn no visiem 90 miljonus vērtajiem pirkumiem 35 miljonus iestādes samaksāja par programmām un datorspeciālistu konsultācijām. Tāds ekonomiskais uzrāviens licis vietējiem uzņēmumiem reģistrēt Elektroniskajā iepirkumu sistēmā desmitiem it kā pašu izveidotu programmu. Divas no šīm programmām tagad nonākušas policijas redzeslokā.

Šī gada sākumā valdība nolēma atcelt plānoto Latvijas iedzīvotāju sadalīšanu divos veselības aprūpes pakalpojumu grozos. Tam paredzētās sistēmas un programmas kļuva nevajadzīgs. Veselības ministrija piesaistīja auditorus, lai tie izvērtē, ko vēl var izmantot. Programmatūras "Owitech" un "GrayWolf" atrast neizdevās. Auditori tās uzskata par fiktīvām, skaidro raidījums.

Arī citās valsts iestādēs zem šiem pašiem nosaukumiem pirkti atšķirīgi produkti un pakalpojumi – sākot no jaunu sistēmu būvēšanas līdz kiberdrošības sargāšanai. Līdz ar to radušās aizdomas par shēmu iepirkumu procedūras apiešanai.

IeM Informācijas centrs par "Owitech" licencēm un programmas ieviešanu šogad un pērn kopā samaksāja gandrīz 200 tūkstošus eiro. Kad VM paziņoja par izmeklēšanu "Owitech" iepirkumos, dienesta pārbaudi sāka arī IeM Informācijas centrā. Tur programmas atrada, bet iepirkšanās apstākļi Elektroniskās informācijas sistēmā radīja aizdomas.

Tās pašas programmas pirkušas arī citu ministriju pakļautības institūcijas. Latvijas Nacionālā bibliotēka par "Owitech" un "GrayWolf" produktiem šajā un pagājušajā gadā samaksāja ap 200 tūkstošiem. Rezultātā bibliotēkas dažādas digitālo objektu krātuves savienoja vienā sistēmā.

700 tūkstošus eiro par tām pašām programmām pērn tērējusi Tiesu administrācija. Tai bija jārada jauna maksātnespējas procesu uzskaite, turklāt tas bija jāizdara ātri.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra šobrīd apturējusi "Owitech" un "Graywolf" programmatūru tirgošanu. Līdz šim produkti Elektroniskajā iepirkumu sistēmā tika ievietoti gan pēc iestāžu, gan pēc pašu pārdevēju ierosinājuma. Turpmāk šī kārtība mainīsies, un vismaz divām valsts iestādēm būs jārekomendē produkts tajā ievietot. Pagaidām neviena institūcija nav lūgusi "Owitech" iekļaut sistēmā.

Kriminālprocess "Owitech" pēc VM iesnieguma ierosināts Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē. IeM vērsās Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē (ENAP), kur šīs nedēļas beigās resoriskā pārbaude izbeigta.