Izglītībai ir jābūt katra uzņēmuma gēnos: 'Accenture' pieredze

Līdz ar tehnoloģiju attīstību pieprasījums pēc informācijas tehnoloģiju (IT) speciālistiem turpina augt visās jomās. Kvalificētu IT speciālistu trūkums liek arī nozares uzņēmumiem meklēt jaunus personālvadības risinājumus un veicināt iedzīvotāju digitālo un tehnoloģiju prasmju attīstību. Viens no šādiem uzņēmumiem ir "Accenture", kas jau vairāk nekā 10 gadus organizē apmācības (bootcamp) un sniedz iespēju uzsākt karjeru IT jomā neatkarīgi no izglītības un iepriekšējās darba pieredzes. Par uzņēmuma ieguldījumiem darbinieku kvalifikācijas celšanā un "Accenture" pieredzi IT speciālistu apmācīšanā stāsta "Accenture" Talantu studijas vadītāja Baltijā Zanda Arnava.

Covid-19 pandēmija ir visā pasaulē paātrinājusi digitālās transformācijas procesus, kā rezultātā palielinājies pieprasījums pēc dažādiem informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumiem. Tehnoloģiju un inovāciju plašāka izmantošana veicina pieprasījumu pēc kvalificētiem IT speciālistiem. Arī Latvijā pieprasījums pēc IT nozares speciālistiem turpina augt, bet jaunu darbinieku atrašana uzņēmējiem sagādā grūtības, jo darba tirgū cilvēku skaits ar atbilstošām prasmēm joprojām ir nepietiekams.

Lai palielinātu IT speciālistu skaitu, kā arī sniegtu iespējas cilvēkiem, kas vēlas mainīt karjeru un apgūt nepieciešamās iemaņas darbam IT jomā, "Accenture" pirms vairāk nekā desmit gadiem Latvijā sāka organizēt IT mācības un praksi "Accenture" bootcamp (www.bootcamp.lv), lai dažu nedēļu laikā cilvēks apgūtu pamatzināšanas un iemaņas karjeras uzsākšanai. Šobrīd IT mācības piedāvā arī citi IT uzņēmumi un apmācību centri, kas sekmē IT speciālistu skaita pieaugumu. Pēdējo trīs gadu laikā "Accenture" bootcamp mācībās ir piedalījušies vairāk nekā 1200 cilvēku, un arī šoruden iedzīvotājiem būs iespēja pieteikties mācību kursos. "Accenture" mācības ir daļa no uzņēmuma personāla atlases programmas, un pēc tām dalībnieki iegūst sertifikātu un sekmīgākie – apmaksātu praksi uzņēmumā. Kopumā ik gadu bootcamp mācībām tiek saņemti 2000 - 3500 pieteikumu, kas apliecina cilvēku interesi.

Analizējot pēdējo gadu laikā iesniegtos pieteikumus bootcamp mācībām, vidēji 50% no tiem bija saņemti no cilvēkiem, kuri specializējas dabas zinātnēs un tehnoloģijās. Pārējie pieteikumi apliecina tendenci, ka aizvien vairāk cilvēku apsver profesijas maiņu un vēlas sākt karjeru IT jomā. Darbs IT nozarē ir iespēja ikvienam. Uzņēmuma pieredze liecina, ka speciālists tūrisma jomā var apgūt Scala programmēšanu, jurists var kļūt par DevOps speciālistu, mūziķis iemācīties Android lietotņu izstrādi. Šādi stāsti IT nozarē ir ikdiena.

"Accenture" ir ieviesta arī pārkvalifikācijas programma, lai aizvien vairāk cilvēku un studentu no citām jomām ne tikai uzsāktu karjeru, bet arī nostiprinātu zināšanas IT jomā. Programmas dalībnieki paralēli darbam uzņēmumā gadu studē Latvijas Universitātē. Veiksmīgi nokārtojot eksāmenus, "Accenture" darbinieks saņem motivējošu atalgojuma pieaugumu. Arī strādājot uzņēmumā, speciālistiem ir pieejami dažādi kursi, lai papildinātu un nostiprinātu zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām, jo dinamiskā IT nozare nav iedomājama bez zināšanu pilnveides. Piemēram, šobrīd aktuāli ir iegūt mākoņskaitļošanas platformu/tehnoloģiju sertifikātus.

Atzīmējama ir arī augošā sieviešu vēlme uzsākt karjeru IT jomā. "Accenture" kopā ar IT nozarē iesaistītu sieviešu radītu kopienu "Riga TechGirls" organizē mācību programmu sievietēm "She Goes Tech". Vienlaikus uzņēmums sniedz būtisku ieguldījumu IT Izglītības fondā, piedalās skolu programmā "Dzīvei gatavs". Sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm "Accenture" speciālisti lasa lekcijas, pasniedz uzņēmuma sagatavotos studiju kursus, vada bakalaura un maģistra programmu studentu darbus, organizē apmācības studentiem un stažēšanos augstskolu pasniedzējiem, kā arī praktiskas darbnīcas un citus pasākumus. Aktivitāšu ir daudz, jo izglītība ir "Accenture" gēnos.

Pieaugot fokusam uz ilgtspējību, izglītības loma tikai palielināsies. Tehnoloģiju attīstība ļauj apmācību iespējas nodrošināt dažādos veidos un formātos. Piemēram, arī Covid-19 pandēmijas laikā "Accenture" rīkoja apmācības attālināti, tāpat dažādas apmācību programmas uzņēmumā ir pieejamas digitālajā vidē, lai darbinieks sev ērtā laikā tās varētu apgūt. Uzņēmumos svarīgi ir nodrošināt vidi, lai darbiniekiem būtu vēlme un iespēja pilnveidot zināšanas, lai esam konkurētspējīga un zinoša nācija. Izglītībā ir daudz darāmā, tāpēc katrs uzņēmums var atrast sev vēlamo virzienu vai atbalsta formu. Visiem kopā ir jādomā par veidiem, kā celt pedagogu, akadēmiskā personāla prestižu, kā attīstīt izglītības eksportu. Iespēju un vajadzību ir daudz, tāpēc, investējot izglītībā, mēs investējam savā un mūsu bērnu nākotnē.

"Accenture" ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums, kas palīdz klientiem visā pasaulē pielāgoties mūsdienu biznesa un lietotāju vajadzībām. Uzņēmums Latvijā ir pārstāvēts kopš 2002. gada. Šogad ir pieņemts lēmums atvērt jaunu tehnoloģiju centru Lietuvā. Šobrīd "Accenture" darbinieku skaits Baltijā sasniedz 2000 cilvēku.