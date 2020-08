Aptaujā iedzīvotājus un uzņēmējus par Tērbatas ielas pārveidošanu par gājēju ielu

Šonedēļ sākušās Tērbatas ielas iedzīvotāju un uzņēmēju intervijas par Tērbatas ielas kā vasaras ielas projektu, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

Viedokli par Tērbatas ielas kā vasaras ielas projektu iedzīvotāji un uzņēmēji varēs izteikt līdz 16. septembrim. Rīgas pašvaldība aicina nebūt vienaldzīgiem un piedalīties pētījumā, jo vēlas noskaidrot visu pušu viedokļus un rekomendācijas, lai izvērtētu šāda projekta nepieciešamību.

Kā jau "Delfi" ziņoja, no 17. jūlijā uz mēnesi Rīgas Dome eksperimenta veidā slēdza Tērbatas ielu, atvēlot to gājējiem, tirgotājiem un riteņbraucējiem, taču nākamā dienā, Covid-19 ierobežojumu neievērošanas dēļ, tika atcelti koncerti uz ielas un policija sāka to pastiprināti patrulēt.

Kopš pirmdienas Tērbatas iela atkal ir atvērta satiksmei.