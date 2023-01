'Apvienotais saraksts' vēlas Ašeradena skaidrojumu darba attiecību turpināšanai ar Jaunzemi

"Apvienotais saraksts" (AS) vēlas finanšu ministrs Arvila Ašeradena (JV) skaidrojumu par lēmumu atļaut Ievai Jaunzemei turpināt vadīt Valsts ieņēmumu dienestu (VID).

Pērn 15. septembrī toreizējais finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) izdeva rīkojumu par disciplinārlietas ierosināšanu un Jaunzemes atstādināšanu no VID vadītājas amata. Šāds lēmums tika pieņemts saistībā ar atklātajām muitnieku nelikumībām.

Savukārt pagājušajā nedēļā, 13. janvārī, pamatojoties uz disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas atzinumu, Ašeradens lēma izteikt aizrādījumu Jaunzemei par novēlotu finanšu ministra doto uzdevumu izpildi, taču ģenerāldirektore turpinās veikt darba pienākumus līdz pilnvaru termiņa beigām.

Par šādu finanšu ministra lēmumu izbrīnīts politiskais spēks AS, kas vēlējies minēto jautājumu pirmdien, 16. janvārī, pārrunāt koalīcijas partneru starpā, tomēr tas nav noticis Ašeradena prombūtnes dēļ.

AS pārstāvis Edgars Tavars uzsvēra, ka AS "norobežojas" no finanšu ministra lēmuma, norādot uz neatrisinātam problēmām ēnu ekonomikas apkarošanā "un citiem skandāliem".

Politiķis uzsvēra, ka AS vēlas uzklausīt Ašeradena skaidrojumu par VID darbu.

Savukārt Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzsvēra, ka lēmums par VID vadītāju ir pilnībā finanšu ministra kompetencē.

"Atgādinu, ka finanšu ministrs ir izlēmis turpināt darba attiecības," pauda premjers.