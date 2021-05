Baltkrievijas sagrābtās 'Ryanair' lidmašīnas pasažieri no Latvijas ir atceļā uz mājām, paziņo ĀM

Divi pasažieri no Latvijas, kas lidoja Baltkrievijas sagrābtajā "Ryanair" lidmašīnā, patlaban ir atceļā uz mājām, informēja Ārlietu (ĀM) ministrijas preses sekretārs Jānis Beķeris.

Kā pastāstīja viens no lidmašīnā bijušajiem Latvijas pasažieriem Jānis Zviedris, saskaņā ar pastāvošajiem Covid-19 ierobežojumiem Lietuvā personas tranzītā nedrīkst uzturēties ilgāk par 12 stundām, tomēr šajā gadījumā tika pieļauts izņēmums.

"Ņemot vērā apstākļus, tika panākta vienošanās, ka Lietuvas puse nekādus šķēršļus neliks un ka mēs drīkstam palikt viesnīcā, un, ja valsts šķērsošana aizņems vairāk par 12 stundām, tas nekādas problēmas nesagādās," sacīja Zviedris.

Skaidrojot to, kas lidmašīnā notika, Zviedris pauda, ka sākotnēji bijis neziņā par to, kādēļ lidmašīnai jāpietur Baltkrievijas galvaspilsētā, par iespējamajiem iemesliem uzskatot potenciālus drošības draudus, kas radušies Viļņas lidostā, vai problēmas pašam lidaparātam, kas licis veikt strauju nosēšanos.

"Kad mēs nolaidāmies, pamanījām ļoti daudz ugunsdzēsēju mašīnu, ātrās palīdzības dienestu un domājām, ka varbūt ir tehniskas problēmas lidmašīnai, tāpēc esam nolaidušies. Bet, kad mūs laida ārā grupās pa pieciem - sešiem un redzējām, ka mūsu mantas sāk apošņāt suņi, tad sapratām, ka te laikam tomēr ir kāds cits stāsts," teica Zviedris.

Viņš atzīmēja, ka pasažieru mantas pārbaudītas arī ar skeneru palīdzību un rinda esot kustējusies lēni. Tieši šajā brīdī, atrodoties lidostas gaitenī, Zviedris novērojis, ka garām viņam vests opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba loceklis, opozīcijas medija "Nexta" dibinātājs un galvenais redaktors Romāns Protasevičs.

Pēc drošības pārbaudes pasažieri pavadīti uz lidostas zonām un viņiem paziņots, ka tur būs jāgaida turpmākas norādes. "Zona bija apsargāta. Bija divas ieejas, un pie katras stāvēja puiši uniformās, kas nedaudz padarīja tramīgāku, jo teorētiski – kam būtu jāliedz mums pārvietoties pa lidostas teritoriju?" retoriski vaicāja Zviedris.

Lidmašīnas pasažieris uzsvēra, ka visu gaidīšanas laiku pasažieriem bijusi neziņas sajūta par to, kādēļ lidmašīna apturēta Minskā un cik ilgu laiku Baltkrievijas galvaspilsētā nāksies pavadīt. Pasažieri no "Ryanair" saņēmuši īsziņas ar atvainošanos par nolaišanos Minskā un sagādātajām neērtībām, kā arī sūtīts paredzētais iekāpšanas laiks lidmašīnās, tomēr tas ticis vairākkārt pārlikts uz vēlāku laiku. "Arī tad, kad mēs tikām uz lidmašīnu, aptuveni stundu vēl riņķojām turpu-šurpu pa skrejceļiem, kamēr varējām pacelties," norādīja Zviedris.

Kā vienīgo pozitīvo pieredzi svētdienas gadījumā ceļotājs minēja savu saziņu ar ĀM Konsulāro departamentu un Latvijas vēstniecību Baltkrievijā.

Aviokomopānijas "Ryanair" lidmašīna, ko Baltkrievijas režīma varas iestādes svētdien ceļā no Atēnām uz Viļņu piespieda nolaisties Minskā, lai aizturētu opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, svētdienas vakarā sasniegusi Lietuvas galvaspilsētu.

Kā liecina lidojumu novērošanas portāli, lidmašīna, kam bija jāierodas Viļņā jau plkst.13, pacēlusies no Minskas lidostas pulksten 20.45. Pulksten 21.30 paziņots, ka tā nolaidusies Viļņā.

Kā iepriekš norādīja Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis, lidmašīnā atradies 171 pasažieris, tai skaitā 94 Lietuvas pilsoņi, 11 pasažieri no Grieķijas, deviņi - no Francijas, kā arī cilvēki no Latvijas, Baltkrievijas, Polijas, Rumānijas, Vācijas, Krievijas, Gruzijas un citām valstīm. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) savukārt norādījis, ka tajā lidojuši divi Latvijas valstpiederīgie. Sākotnēji tika ziņots, ka lidmašīnā ir bijuši 120 pasažieri.