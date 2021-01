Bažījoties par iespējamu ES sankciju režīma neievērošanu, "Tet" pārtrauc "PBK" un vēl četru kanālu retranslāciju

Neskaidrību par TV kanālu pārstāvības tiesībām un bažu par sankciju režīma neievērošanu dēļ, SIA "Tet" pārtraukusi "PBK", "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomedija" un "Kinomiks" retranslāciju, aizvietojot tos ar citiem līdzvērtīgiem TV kanāliem, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā.

Uzņēmumā skaidroja, ka, neskatoties uz ilgstošiem un vairākkārtējiem informācijas pieprasījumiem, "Tet" nav pieejama juridiski pamatota informācija par TV kanālu "PBK", "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomedija" un "Kinomiks" retranslācijas tiesību izplatītājiem Latvijā. Līdz ar to nav iespējams veikt pienācīgu risku izvērtējumu, kā to pieprasa piemērojamie likumi, tostarp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē. Televīzijas kanālu izplatītājs ir SIA "TEM LV" – viens no SIA "Baltijas mediju alianses" uzņēmumiem.

Saistībā ar šiem apstākļiem, kā arī publiski izskanējušajām ziņām par SIA "Baltijas mediju alianse, kā arī SIA "TEM LV" patiesajam labuma guvējam izvirzītajām apsūdzībām starptautisko sankciju pārkāpšanā, "Tet" aicinās valsts institūcijas un tiesībsargājošās iestādes pēc iespējas drīzāk viest skaidrību par rīcību, kāda sagaidāma no maksas televīzijas pakalpojumu sniedzējiem iepriekš norādīto TV kanālu izplatīšanai Latvijā, kuri šobrīd ir iekļauti Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) retranslējamo kanālu sarakstā, lai nodrošinātu vienveidīgu pieeju un nepieļautu tiesību normu neievērošanu, atšķirīgu pieeju un tirgus kropļošanu, skaidroja uzņēmumā.

Kanālu izmaiņas skars "Helio" interaktīvās televīzijas, "Helio" virszemes televīzijas un "Shortcut TV" skatītājus.

Jau vēstīts, ka Valsts drošības dienesta (VDD) izmeklētajā kriminālprocesā par starptautisko sankciju pārkāpšanu pērn aizturēts un vēlāk atbrīvots arī tika SIA "Baltijas mediju alianse" juridiskās daļas vadītājs Sergejs Kārītis, vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "de facto".

Šajā lietā aizdomās turētā statuss noteikts divām personām, no kurām otra ir "Baltijas mediju alianses" 50% kapitāla daļu īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Oļegs Solodovs. Vēl vairākām personām noteikts procesuālais statuss – persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess.

Minēto kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 84. panta 3. daļas – par Eiropas Savienības (ES) noteikto sankciju pārkāpšanu, ko izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, – VDD sācis 2019. gada 19. decembrī, bet šonedēļ tajā veiktas vairākas kratīšanas Rīgā un Tallinā, iegūstot lielu skaitu dokumentu un datu nesēju.

"Izmeklēšanā iegūtā informācija rada pamatu aizdomām, ka personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās nodrošinājusi piekļuvi finanšu un saimnieciskajiem resursiem lielos apmēros personai, pret kuru vērstas ES sankcijas par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība," bija teikts VDD izplatītajā paziņojumā.