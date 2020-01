CVK parakstu vākšanas organizēšanai nepieciešami 915 000 eiro

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) pēc aprēķinu veikšanas vēstulē Finanšu ministrijai un Ministru kabinetam aicinājusi steidzamības kārtā piešķirt finansējumu 914 870 eiro parakstu vākšanai par referenduma rosināšanu saistībā ar Valsts prezidenta apturētajiem likumprojektiem.

No pieprasītā finansējuma 778 972 eiro plānots izlietot atalgojumam, no kura darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09% veidotu 151 224 eiro. No attiecīgā finansējuma 119 pašvaldību vēlēšanu komisiju atalgojumam plānots 85 401 eiro, savukārt parakstu vācējiem 338 847 eiro, informēja CVK pārstāve Laura Zaharova. Aprēķins veidots provizoriski 625 pašvaldības parakstu vākšanas vietām Latvijā, 44 - ārvalstīs un divām militārajās misijās, kā arī šajās izmaksās paredzēts arī atalgojums izbraukumiem uz dzīvesvietām un ieslodzījuma vietās.

Veicot finansējuma aprēķinus, CVK ņēma vērā 2011. gadā notikušajā parakstu vākšanā noteikto vietu skaits, līdz ar to precīza skaita izmaksas varētu būt arī mazākas, norāda vēlēšanu komisijā.

Parakstīšanās vietas jānosaka pilsētu un novadu domēm, iesniedzot informācija CVK līdz 10. janvārim, pavēstīja vēlēšanu komisijas pārstāve.

Ieplānots arī finansējums parakstu datu ievadītājiem 15 500 eiro apmērā, pieaicināto personu atalgojumam pašvaldību vēlēšanu komisijās 148 000 eiro un CVK izdevumiem 40 000 eiro apmērā, norāda Zaharova.

Preču un pakalpojumu iegādei izmaksas plānotas 131 600 eiro apmērā, ko pašvaldību vēlēšanu komisija lietotu par transporta, sakaru izdevumiem un kancelejas precēm un CVK izdevumos par parakstu vākšanas veidlapām, sakaru pakalpojumiem, informatīviem plakātiem, norādēm, informatīvā tālruņa pakalpojumu un apmācības semināru, pavēstīja CVK pārstāve.

CVK īpašumā esošās parakstu vākšanas sistēmas (PVS) funkcionalitātes papildināšana izmaksātu 4298 eiro, norāda vēlēšanu komisijā. Tās pārstāvji skaidro, ka savākto parakstu skaita noteikšanai nepieciešams pārliecināties, vai persona ir balsstiesīga, kā arī vai nav parakstījusies vairākkārt. Šim nolūkam parakstītāju personas dati jeb personas kods tiks ievadīti PVS, kas ļaus informāciju pārbaudīt ar Iedzīvotāju reģistra datiem. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzības prasības, PVS nepieciešams izveidot papildu funkcionalitāti - datu dzēšanu, norāda CVK.

Kā ziņots, pēc Saeimas opozīcijas deputātu pieprasījuma Valsts prezidents Egils Levits apturējis izmaiņas pašvaldību ārkārtas vēlēšanu kārtībā. No 16. janvāra līdz 14. februārim tiks rīkota parakstu vākšana par attiecīgo likumprojektu nodošanu izlemšanai referendumā.

Parakstīties varēs jebkurā pašvaldību noteiktā parakstīšanā vietā Latvijā. Lai piedalītos parakstu vākšanā, derēs gan Latvijas pilsoņa pase, gan Latvijas pilsoņa apliecība. Iespēja parakstīties būs jānodrošina ne mazāk kā četras stundas dienā, arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās, skaidroja CVK.

Pēc vairāk nekā trešdaļas opozīcijas deputātu iesniegtās prasības Valsts prezidents ir apturējis likumu grozījumus, kas cita starp paredzētu Rīgas domes ievēlēšanu uz vairāk nekā pieciem gadiem galvaspilsētas domes ārkārtas vēlēšanu gadījumā. Satversme nosaka, ka Valsts prezidentam ir jāaptur likuma publicēšanu uz diviem mēnešiem, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu.

Šādā kārtībā apturētais likums ir jānodod tautas nobalsošanai, ja mēneša laikā to pieprasīs ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju jeb šajā gadījumā - 154 868 cilvēku. Ja nepieciešamie paraksti netiks savākti, likums būs jāpublicē.