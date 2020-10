'Delfi plus': Pelnošie tiesu izpildītāji, Daugavpils 'toto', krāpjoša partnera pieķeršana

Šonedēļ "Delfi plus" saturu caurvija patiesības meklēšanas un taisnīguma tēma. Rakstījām par izmeklētājiem un tiesu izpildītājiem, analizējām tiesu procesu un šķetinājām visus pašlaik pieejamos pētījumus un pierādījumus par Covid-19, lai saprastu, kādā realitātē tad pašlaik dzīvojam. Bet nu par visu pēc kārtas.

Iepriekšējo nedēļu noslēdzām ar portāla "rus.delfi.lv" redaktores Anastasijas Jefremovas rakstu, kurā viņa stāsta par Covid-19 vakcīnas izmēģinājumiem. Stāsts pirmajā personā – viņa piedalījās vakcīnas izmēģinājumā. Protams, vakcīna nav vienīgais, kas cilvēkus interesē saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības pandēmiju. Vai varam cerēt uz pūļa imunitāti? Kad tas vienreiz beigsies? Kā savaldīt Covid-19? To sarunā ar zinātniekiem mēģināja izprast un skatītājiem izskaidrot žurnālists Jānis Domburs.

Sporta nodaļas redaktors Uldis Strautmanis un žurnālists Reinis Lācis pētīja Daugavpils "toto" lietas aizkulises. Spēlētāji likuši likmes uz savām uzvarām, tā pierādot it kā godīgumu kluba vadības acīs. Tiesa, ne visi lietas liecinieki ar milzu entuziasmu gatavi dalīties tajā, kas un kāpēc Daugavpilī notika 2013. un 2014. gadā. Nacionālo ziņu nodaļas redaktors Kārlis Arājs apskatīja 10 pelnošākos tiesu izpildītājus – izrādās, ka viņi nopelnījuši teju trešo daļu no kopējās summas, ko saņēmuši visi Latvijas tiesu izpildītāji.

Arī mīlas lietās un attiecībās reizēm nepieciešams veikt izmeklēšanu. Žurnāliste Katrīna Āboliņa apskatīja to, cik bieži un kā Latvijā izmanto privātdetektīvu palīdzību, mēģinot pieķert partneri neuzticībā. Realitāte gluži neatbilst kino noskatītajiem scenārijiem, bet izrādās, ka pakalpojumam ir gan piedāvājums, gan pieprasījums. Tas var palīdzēt viest skaidrību un parūpēties par savu finanšu drošību gadījumā, ja mīlas dzīvē paredzams krahs.

Nākamajā nedēļā "Delfi plus" piedāvāsim interviju ar kādu Latvijas futbolā nevēlamu personu, turpināsim arī sekot līdzi Kalnu Karabahas karam un pievērst uzmanību tā stratēģiski svarīgākajiem punktiem un iepazīstināsim ar takšu biznesa aizkulisēm. Savukārt "Delfi plus" dzīvesstils rakstīs par to, kā lēmums pakāpties atpakaļ karjerā var palīdzēt spert soli uz priekšu dzīvē, mēģināsim saprast, kāpēc skolotāja profesiju nevarētu ierindot starp iekārojamākajām nodarbēm, un pētīsim "spāņu gripas" augšāmcelšanos. Tāpat turpināsim savus lasītājus lutināt ar intervijām un ciemošanās stāstiem.

'Mēs visi likām likmes. Uz savām uzvarām.' Daugavpils 'toto' lietas aizkulises

"Visi veicām "virtuālās" likmes uz savām uzvarām, tādā veidā īpašnieks Oļegs Gavrilovs nodrošinājās, lai komandā nebūtu negodīgu čaļu, jo par mums tā jau runāja daudz ko sliktu," Daugavpils tiesā šonedēļ liecināja bijušais futbola kluba Daugavpils "Daugava" vārtsargs un kapteinis Aleksandrs Vlasovs, kurš no spēlētāju puses bija atbildīgs par likmju apkopošanu, kā arī algu un prēmiju izmaksāšanu skaidrā naudā.

Pieķert neuzticīgu partneri ar privātdetektīva palīdzību. Vai iespējams arī Latvijā?

Neuzticīgs partneris filmu sižetos nav nekas pārsteidzošs. Tāpat milzīgu pārsteigumu šādu situāciju risināšanā nesagādā privātdetektīva iesaistīšana, kas atklāj neuzticīgo sievu vai vīru noslēpumus un ļauj naktīs mierīgāk gulēt. Taču tikai retais aizdomājas par to, ka šādi scenāriji nav tikai ekrānos – tā ir realitāte arī pie mums, Latvijā. Šaubu un neatbildamu jautājumu mākti, cilvēki mēdz nolīgt privātdetektīvu, kas palīdz atklāt, vai cilvēks, ar kuru esi stājies laulībā, tevi piekrāpis, un, ja nepieciešams, ievāc arī pierādījumus, kas izmantojami šķiršanās procesā.

Juris Kaža: Neredzēta rudens vētra var celties ASV pēc prezidenta vēlēšanām

Rudens ir klāt, un vairākas lietas liek domāt, ka šis gadalaiks būs vētrains ne tikai laika apstākļu dēļ vien. Pirmkārt, ASV briest politiski ļoti vētraini laiki – 3. novembrī ir prezidenta vēlēšanas, brīdī, kad šo lielvalsti plosa gan agrāk (vismaz kopš nemierīgajiem 60. gadiem) neredzētas politiskās kaislības un pušu pretstāves, gan pandēmija, kas pļāvusi jau 220 000 amerikāņu dzīvību. Taču arī pie mums ir neatrisināti sociālpolitiskie jautājumi, bet par tiem mazliet vēlāk šajā komentārā.

'Delfi TV ar Jāni Domburu' zinātnieku diskusija 'Kā sakaut Covid-19?'. Pilns ieraksts

Pagājušajā nedēļā Latvijā inficēšanās ar Covid-19 apstiprināta 780 cilvēkiem – tas ir līdz šim lielākais vienā nedēļā reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits. Covid-19 strauji izplatās arī citviet Eiropā. Trešdien, 21. oktobrī "Delfi TV ar Jāni Domburu" piedāvāja diskusiju "Kā sakaut Covid-19? Latvijas zinātnieki par vīrusu un vakcīnām." Raidījums skatāms ierakstā.

Trīs gados gandrīz desmit miljoni eiro – desmit pelnošākie tiesu izpildītāji

9 708 991 eiro – tieši tik daudz pēdējo trīs gadu laikā nopelnījuši desmit Latvijā labāk atalgotie tiesu izpildītāji. Vairāk nekā pusi no šīs summas nopelnījuši šī saraksta pirmo trīs vietu īpašnieki. Savukārt desmit finansiāli veiksmīgākie tiesu izpildītāji nopelnījuši teju trešo daļu no kopējās summas, ko saņēmuši visi Latvijas tiesu izpildītāji. Portāls "Delfi" piedāvā iepazīties ar tiesu izpildītāju "eliti" un saprast, no kurienes šādas summas rodas.

'Ja kritīsiet ģībonī – zvaniet.' Kā žurnāliste Covid-19 vakcīnu Krievijā testēja

Covid-19 vakcīnas izmēģinājumi Krievijā sākās vasaras vidū. Bez krievu "Sputnik V" brīvprātīgajiem tiek injicēts arī ķīniešu kompānijā "CanSino Biologics Inc." izstrādātais preparāts. Portāla "rus.delfi.lv" redaktore Anastasija Jefremova, kura pašlaik atrodas Sanktpēterburgā, nolēma izmēģināt vakcīnu uz sevis un pastāstīt lasītājiem, kā tas notiek.

Padomju armijas mantojums – dīvainākais bērnu spēļu laukums Latvijā

Raķešu šahtas, pussagruvušas ķieģeļu ēkas un aizauguši lidlauki nav vienīgais padomju armijas mantojums, kādu vēl šodien var ieraudzīt Latvijas reģionos. Liepājas pusē, Priekules novada Paplakā, bijušajā virsnieku garnizona pilsētiņā starp krūmiem un gruvešiem ir paslēpies pamatīgs no ķieģeļiem būvēts cietoksnis, kas celts kā šeit nomitināto padomju armijas karavīru bērnu spēļu laukums.

'Ne vienmēr palīgā nāk Maršala plāns'. Kad plīsīs valstu parāda burbulis?

"Latvijai naudas ir tik daudz, kā nekad nav bijis," pirms kāda laika teicis premjers Krišjānis Kariņš, taču valsts parāda kāpums šajā gadā liecina par pretējo. Latvijas valsts parāds šogad jau pieaudzis par vairāk nekā diviem miljardiem eiro, un pandēmija likusi aizņēmumus kāpināt straujāk, nekā iepriekš tika prognozēts.

Pārcepta gaļa un garšīgs rasols. Francūzis Žils par latviešu virtuvi

"Apbrīnoju, kā cilvēki Latvijā var strādājot pavadīt visu dienu bez ēšanas. Kā jūs to paveicat? Es to apbrīnoju! Jūs visu dienu strādājat un pirmo reizi ēdat pulksten četros. Kad piedāvāju darba dienas laikā iedzert kafiju, man atbild – nē, nē, man jāstrādā," stāsta franču modernā žanra mūziķis Žils Deless-Vēliņš, kurš no nelielas Francijas pilsētiņas pirms dažiem gadiem pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Žilam ar sievu Māru patīk uzņemt draugus savā ģimenes mājā, un viņu radītā maltīte vienmēr ir kā svētki. Ja arī galdā ne vienmēr tiek celta francūžiem tik raksturīgā trīs kārtu maltīte, ēdiens vienmēr ir radīts ar lielu, lielu mīlestību.

Beidzas pāris, bet ne vecāki. Kā pasargāt bērnu šķiršanās laikā

Mazās Annas vecāki kādu dienu paņēma meiteni pie rokas, apsēdināja starp abiem dīvānā un mierīgā, nosvērtā balsī teica, cik ļoti viņu mīl, taču ģimenē gaidāmas pārmaiņas – mamma ar tēti šķirsies. Vecāki uz visiem Annas jautājumiem atbildēja bez aizķeršanās, ar mīlestību un pietāti. Savukārt citviet desmitgadīgais Roberts jau mēnesi ik pārdienas klausījās aiz savas istabas durvīm, kā viņa tēvs kliedz uz māti, ka pie tādas trakas fūrijas vairs nevienu dienu nedzīvos, prom ejot aizcērtot durvis tā, ka norīb viss dzīvoklis. Varam tikai minēt, kurš no abiem bērniem šķiršanās procesā tiks raustīts caur tiesas gaiteņiem, bet kurš pēc šķiršanās nepazaudēs vienu vecāku pavisam. Tas ir traumējošs process, taču ar emocionāli stabilu pieeju bērnus šķiršanās laikā var pasaudzēt.

